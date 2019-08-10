Игра Forza Horizon 4: обзор, трейлер и системные требования

На конференции Е3 2018 компания Microsoft анонсировала выход игры Forza Horizon 4, которая должна прийти на замену гоночному симулятору Forza Horizon 3. В октябре 2018 состоялся официальный релиз эксклюзивной игры для Xbox One и PC.

Forza Horizon 4 – это компьютерная игра в жанре гоночных игр с открытым миром, разработанная компанией Playground Games в сотрудничестве с Turn 10 Studios под издательством Microsoft Studios для игровой консоли Xbox One и PC от Microsoft. Является четвертой основной частью в серии Forza Horizon и одиннадцатой в серии Forza.

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Действие игры разворачивается в Великобритании, а игровой процесс будет сконцентрирован на взаимодействии между игроками в многопользовательском режиме.



Скриншот из игры Forza Horizon 4

Одной из главных особенностей Forza Horizon 4 станет динамическая смена сезонов, которая также отображает смену времени суток и погодных условий, которые напрямую будут влиять на геймплей – водить автомобиль можно будет зимой, летом, осенью и весной, причем на игровой процесс также влияют сцепление с дорогой, видимость за рулем а также тип соревнований такие как бездорожье, кольцевые гонки и дрифт. Игроки получат возможность собрать более 450 автомобилей и кастомизировать их на свой вкус, так же как и водителей.



Скриншот из игры Forza Horizon 4

Времена года полностью меняют вид главного автомобильного фестиваля планеты. Исследуйте великолепные пейзажи и исторические памятники Великобритании, путешествуя по открытому миру в одиночку либо вместе с другими игроками. Собирайте, меняйте и испытывайте более 450 автомобилей. Участвуйте в гонках, выполняйте трюки, творите и исследуйте, чтобы стать суперзвездой Horizon,

– говорится в описании к игре Forza Horizon 4.

Минимальные системные требования Forza Horizon 4 Операционная система Windows 10 версии 15063.0 или

позже (64-біт)

Windows 10 версии 15063.0 или позже (64-біт) Процессор Intel i3-4170 (3,7 Ггц) / Intel i5-750 (2,67 Ггц)

Intel i3-4170 (3,7 Ггц) / Intel i5-750 (2,67 Ггц) Видеокарта NVIDIA 650 Ti / NVIDIA GT 740 / AMD R7 250x

NVIDIA 650 Ti / NVIDIA GT 740 / AMD R7 250x Оперативная память 8 ГБ

8 ГБ Версия DirectXAPI DirectX 12 Рекомендованные системные требования Forza Horizon 4 Операционная система Windows 10 версії 15063.0 или

позже (64-біт)

Windows 10 версії 15063.0 или позже (64-біт) Процессор Intel i7-3820 (3,6 Ггц)

Intel i7-3820 (3,6 Ггц) Видеокарта NVIDIA GTX 970 / NVIDIA GTX 1060 (3 ГБ) / AMD R9 290x / AMD RX 470

NVIDIA GTX 970 / NVIDIA GTX 1060 (3 ГБ) / AMD R9 290x / AMD RX 470 Оперативная память 12 ГБ

12 ГБ Версия DirectXAPI DirectX 12

В игре есть три издания: стандартное, Deluxe Edition и Ultimate Edition. Вместе с доступом к эксклюзивным автомобилям, а теперь в новую серию игр смогут сыграть и другие пользователи.

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Кроме того, Forza Horizon 4 доступна в подписке Xbox Game Pass, которая открывает доступ к обширной коллекции игр. Также поддерживается Play Anywhere, за счет чего прогресс можно синхронизировать между консолью и компьютером на Windows 10.

Скриншот из игры Forza Horizon 4

Стандартное издание Forza Horizon 4 обойдется вам в 1 540 гривен. За более продвинутые версии придется заплатить 2 050 или 2 560 гривен за версию Deluxe Edition и Ultimate Edition соответственно. Скачать Forza Horizon 4 из магазина Microsoft Store.

Трейлер игры Forza Horizon 4 – смотрите видео

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