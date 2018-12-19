Фото чехлов для Nokia 9 подтвердили уникальную характеристику флагманского смартфона

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Чехлы для Nokia 9
Чехлы для Nokia 9 / gizmochina.com

В Сети появились изображения чехлов к будущему флагманскому смартфону Nokia 9 PureView. Как свидетельствуют снимки, флагман действительно получит основную камеру сразу с 5 модулями.

Об этом пишет GizmoChina.

Новые фото чехлов совпадают с заводскими изображениями Nokia 9 PureView, которые появились в сети ранее. В чехле видим 7 вырезов – 5 из них для модулей камер, еще два для светодиодной вспышки и датчика приближения. А вот выреза для отпечатков пальцев на задней панели не видно, поэтому можно припустить, что сканер будет встроен в экран.

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Также известно, что смартфон получит 5,99-дюймовый OLED-экран с разрешением QHD +. Устройство будет работать на топовом процессоре Snapdragon 845 с 8 ГБ оперативной памяти.

Емкость батареи составляет 4150 мАч. По предварительным данным, Nokia 9 PureView должны презентовать в начале следующего года.

Как известно, 5 камер будет рекордом для рынка – сейчас рекордное количество модулей камеры имеет смартфон Samsung Galaxy A9 (2018) – он имеет четыре модуля.

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Теги: Техно Смартфоны Nokia
Источник: Техно
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