Фото чехлов для OnePlus 7 пролили свет на характеристики нового "убийцы флагманов"

В сети появились фотографии для будущей новинки – флагманского смартфона OnePlus 7. В частности, снимки подтвердили слухи о выдвижной фронтальной камере.

Как пишет GizmoChina, на фото чехлов четко виден вырез на верхнем торце, который необходим для выдвижного модуля.

Чехлы подтверждают еще одну информацию о новом "убийце флагманов" – тройной основной камере, которая будет размещена вертикально. А вот выреза под сканер отпечатков пальцев мы не видим, что может свидетельствовать о встроенном в дисплей сканере.

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На левом и правом торце видны вырезы для кнопок регулировки громкости, кнопки включения и переключателя звуковых режимов.

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Что еще известно. По слухам, новый OnePlus 7 получит экран диагональю 6,5 дюйма. Работать новинка будет на чипе Qualcomm SnapDragon 855 в паре с 6 или 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти.

Смартфон будет поддерживать технологию быстрой зарядки OnePlus WARP Charge, а также получит защиту от пыли и влаги на уровне IP68.

Когда ждать анонса. Как утверждают источники, увидим мы нового "убийцу флагманов" еще не скоро. Новинку должны представить не раньше мая или июня.



Точной даты анонса OnePlus 7 пока нет

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