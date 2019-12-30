Фото черной дыры, миссия New Horizon и новая ракета от Маска: космические итоги 2019 года

С каждым годом человечество все больше продвигается в вопросах изучения Вселенной. В 2019 году состоялся ряд знаменательных событий, связанных с освоением космоса. Много открытий, исследований, запусков и громких юбилеев. В этом материале мы предлагаем вам вспомнить важные космические события 2019 года.

Самый отдаленный объект посещен людьми

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2019 год полноценно можно назвать космическим, ведь начался он с посещения космическим аппаратом New Horizons астероида 2014 MU69, который сначала назвали Ultima Thule, а впоследствии переименовали в Аррокот. Аппарату удалось сделать ряд важных снимков и отправить их на Землю. Поэтому Аррокот стал самым отдаленным космическим объектом, который посещало человечество.

Сначала, миссия аппарата заключалась в исследовании поверхности Плутона, однако после пролета планеты, ученые решили дополнительно изучить пояс Койпера, в котором и находился Аррокот.



"Снеговик" Аррокот – самый отдаленный объект в космосе, к которому подошло человечество

Астероид состоит из двух красноватых сфер, благодаря чему исследователи прозвали его "снеговик". Ученые считают, что эти сферы сблизились и соединились в самом начале формирования Солнечной системы, примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Планета, которая формируется

В 2019 году астрономы обнаружили в Солнечной системе зародыш новой планеты. Пока что он является лишь скоплением льда и пыли, однако ученые считают, что он быстро увеличит массу. Планета, находящаяся на стадии формирования, расположена на орбите Нептуна – наиболее отдаленной от Солнца планеты в нашей системе. Пока что, радиус зародыша составляет всего 1,3 километра.



Исследования планеты на стадии формирования открывает новые горизонты для исследований

Обнаружение планеты на стадии формирования позволит исследователям узнать много нового о формировании Земли и других планет, а также о формировании нашей системы и других миров.

Исследование астероида Рюгу

Невероятно сложная японская миссия Хаябуса-2 к астероиду Рюгу завершила в 2019 году самый важный этап. Аппарат собрал образцы далекого объекта и теперь направляется обратно на Землю. За год аппарат успел дважды взять пробы грунта, один раз предварительно сделав в Рюгу кратер. Кроме того, в рамках миссии японцы спустили на поверхность небольшой ровер. Объемы и сложность выполненной работы впечатляют.



Хаябуса-2 везет на Землю частицы почвы астероида Рюгу

Скорость аппарата достигает 9,2 см в секунду. Однако вскоре японские исследователи планируют провести проверку систем ионного двигателя, который поможет зонду преодолеть расстояние домой.

Если все пойдет по плану, Хаябуса-2 достанется Земли уже в декабре 2020 года. Исследователи надеются получить около 1 грамма образцов с астероида Рюгу.

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Провал года от Роскосмоса

Робот FEDOR стал маркетинговым провалом Роскосмоса, который до сих пор яро пытаются обернуть победой, впрочем, безуспешно. Сперва возникли проблемы со стыковкой корабля (стоит отметить, что к этому "робот" отношения не имел, но тень пала и на него). Потом были сложности с работой на орбите.



Горе-робот FEDOR от российских "ученых" несомненно стал провалом 2019 года

Вишенкой на торте стал заранее снятый промо-ролик в котором FEDOR "крутит" вентиль, не прикасаясь к нему. Все, во что в итоге превратился потенциально интересный проект – твиттер с печальными шутками. К слову, есть подозрения, что этот аккаунт ведет лично Дмитрием Рогозин – глава Роскосмоса.

Окончание миссии Opportunity

Ровер Opportunity приземлился на плато Меридиана на Марсе 24 января 2004 года. Тремя неделями ранее, на противоположной стороне красной планеты сел его двойник Spirit.

Ученые рассчитывали, что аппараты отработают не более 90 марсианских дней и проедут примерно по километру. Однако, оба ровера серьезно удивили ученых.

Что касается Spirit, то он завершил свою работу в мае 2011 года. Ему удалось проехать около 8 километров. Opportunity же оказался еще более выносливым и устойчивым. Он установил абсолютный мировой рекорд по продолжительности работы на Марсе. Ровер прослужил 14 лет и преодолел 45 километров по поверхностьи планеты. Аппарат передал на Землю более 217 тысяч изображений. С его помощью исследовали более 50 образцов различных горных пород.



Opportunity на поверхности красной планеты

Примечательно, что последнее место, которое исследовал аппарат, носит символическое название – долина Настойчивости. В конце концов Opportunity просто "замерз" во время пылевых бурь на Марсе. Его не удалось "вернуть к жизни" после нескольких попыток подключения, а затем в NASA еще в феврале объявили о завершении миссии Mars Exploration Rovers.

Прыжок Starhopper и презентация Starship

Илон Маск упорно продолжает реализовывать мечту своего детства. Работа над межпланетной ракетой Starship продолжается практически непрерывно. Основатель SpaceX обещает нам тестовый полет уже через 2-3 месяца, несмотря на определенные трудности и недавний взрыв во время проведения испытаний по погрузке ракеты.

В течение 2019 года мы наблюдали эффектный "прыжок", который совершил Starhopper, после чего SpaceX продолжила работу над Starship. В рамках исследований аппарат поднялся в воздух на высоту 150 метров. Теперь Starhopper стал статичным стендом для испытания двигателей Раптор.

Впечатляющий "прыжок" в исполнении Starhopper от SpaceX:

30 сентября Илон Маск показал новый проект космического корабля Starship и его тестовую модификацию Mk1. Корабль получил новый дизайн с "крыльями" в верхней части корабля. При этом компания отказалась от третьего руля в основе корабля, оставив два. Сухая масса корабля составит 120 тонн.

На корабль планируют установить 6 двигателей для путешествий к Луне, Марсу и другим объектам Солнечной системы.



Starship Mk1 на презентации

В целом Starship вместе с новым ракетоносителем Super Heavy сможет поднимать на орбиту до 150 тонн нагрузки. В теории он сможет слетать на орбиту и вернуться трижды за сутки.

Ближе к концу года SpaceX проводила испытания на максимальное заполнение криогенной жидкостью резервуаров для метана и кислорода. В результате в Starship Mk1 натурально сорвало крышу, верхняя часть корабля отлетела на добрую сотню метров.

Несмотря на это, SpaceX намерена провести первый полноценный тестовый полет корабля Starship уже через 2-3 месяца.

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Первое в истории фото черной дыры

Это событие однозначно стало самым громким и наиболее обсуждаемым открытием года. В апреле 2019 года астрофизики впервые показали снимки черной дыры, которая расположена в 53 миллионах световых лет от Земли.

Изображение было сделано с помощью восьми радиотелескопов Event Horizon Telescope, которые расположены в разных частях Земли. По словам ученых, опубликованное изображение – "самый прямой из косвенных доказательств существования черных дыр".



Первое в истории человечества фото черной дыры

Это открытие поможет лучше понять процессы, которые происходят во Вселенной. Кроме того, снимок тени черной дыры заставил сотни тысяч людей во всем мире почувствовать свою причастность к общему делу. И это – главное, что дала нам размытая фотография далекого-далекого объекта.

Безусловно в течение 2019 года произошло много важных открытий и событий. Впрочем. к сожалению, всех их перечислить будет очень не простой задачей. Однако, чтобы всегда оставаться в курсе всех открытий в сфере космоса, советуем чаще посещать Техно 24, ведь мы не оставим без внимания ни один важный запуск, миссию или исследования следующего 2020 года.

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