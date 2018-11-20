Фото дня: будущий флагманский смартфон Meizu 16s появился на качественном снимке

В сети появились фото будущего флагманского смартфона от Meizu, который предположительно получит название Meizu 16s. Как можно увидеть на снимке, устройство получит тройную основную камеру.

Об этом пишет ixbt.com.

Как можно разобрать на фото, новинка получит безрамочный дизайн. Сканер отпечатков пальцев, как и у предшественника, будет вмонтирован в дисплей.

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В верхней части панели видно разговорный динамик, второй громкоговоритель располагается рядом с разъемом USB-C.

Также фото гласит, что будущий флагман сохранит 3,5-миллиметровый разъем для наушников.



Так может выглядеть Meizu 16s

Ранее мы писали, что будущий флагман китайского бренда Meizu получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. Само устройство могут представить уже в декабре.

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