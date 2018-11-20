Фото дня: будущий флагманский смартфон Meizu 16s появился на качественном снимке

24 Читати новину українською
Смартфон Meizu 16s
Смартфон Meizu 16s / ixbt.com

В сети появились фото будущего флагманского смартфона от Meizu, который предположительно получит название Meizu 16s. Как можно увидеть на снимке, устройство получит тройную основную камеру.

Об этом пишет ixbt.com.

Как можно разобрать на фото, новинка получит безрамочный дизайн. Сканер отпечатков пальцев, как и у предшественника, будет вмонтирован в дисплей.

Читайте также: Характеристики неанонсированного смартфона Xiaomi Mi 8s "слили" в сеть

В верхней части панели видно разговорный динамик, второй громкоговоритель располагается рядом с разъемом USB-C.

Также фото гласит, что будущий флагман сохранит 3,5-миллиметровый разъем для наушников.

Meizu 16s
Так может выглядеть Meizu 16s

Ранее мы писали, что будущий флагман китайского бренда Meizu получит новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855. Само устройство могут представить уже в декабре.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Meizu
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
сегодня 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
172
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
19 ноября 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
1824
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
166
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3044
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 630
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
17 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1478
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук