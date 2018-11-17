Фото дня: дворы и дома одного из поселков в России смоделировали в игре The Sims 2

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Дворы и дома одного из поселков в России смоделировали в игре The Sims 2
Дворы и дома одного из поселков в России смоделировали в игре The Sims 2 / Фото из открытых источников

На сайте одного из российских поселков обнаружили дизайн-проекты улиц и домов, которые создали в игре The Sims 2. В архивах имеются десятки скриншотов из симулятора, где воссоздана территория вокруг домов и парки поселка.

Об этом сообщает TJournal.

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Проекты на сайте администрации поселка заметили в начале ноября, хотя они опубликованы в феврале 2018 года. Дизайнеры сделали макеты через редактор уровней Sims 2, так как на некоторых из них в углу экрана виден красный значок паузы.

Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2

Проект дворів та будинків одного із селищ в Росії, змодельований в The Sims 2

Проект дворов и домов одного из поселков в России, смоделированный в The Sims 2

Авторы расставили на улице тренажеры, разместили клумбы, качели, фонари и скамейки, а также воссоздали в игре традиционные российские многоэтажки.

Что такое The Sims 2? Это однопользовательская видеоигра в жанре симулятора жизни, которая была разработана студией Maxis и выпущена компанией Electronic Arts. В США игра вышла 14 сентября 2004 года для Microsoft Windows и 13 июня 2005 года для Mac OS X. Кроме того, в 2005 и 2006 годах состоялся выпуск ряда одноименных игр для консолей: PlayStation 2, Xbox, GameCube, PlayStation Portable, Nintendo DS и Game Boy Advance.

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Теги: Новости России Техно Игры
Источник: Техно
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