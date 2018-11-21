Фото дня: гибкий смартфон Xiaomi Mi Mix Flex появился на снимке

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Показали гибкий смартфон от Xiaomi
Показали гибкий смартфон от Xiaomi / gagadget.com

Недавно Samsung показала прототип своего гибкого смартфона. Аналогичное устройство от Huawei появилось в сети. Теперь в интернете обнародовали изображения гибкого телефона, которым может оказаться Xiaomi Mi Mix Flex.

Об этом пишет igeekphone.com.

Согласно истокам, смартфон получит большой дисплей, диагональю 7,8 дюйма. Его можно будет составлять в 4-дюймовое устройство.

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Работать устройство будет на еще не представленном топовом процессоре Snapdragon 8150 в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Цена Mi Mix Flex, по слухам, будет немалой – 8999 юаней (это 1300 долларов или 36400 гривен).

Xiaomi Mi Mix Flex

Так может выглядеть Xiaomi Mi Mix Flex

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Теги: Техно Xiaomi Смартфоны
Источник: Техно
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