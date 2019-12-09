Фото дня: Илон Маск проехался на Cybertruck по улицам Лос-Анджелеса

В конце ноября Tesla представила свой новый электрический пикап Cybertruck. Сейчас жители Лос-Анджелеса заметили, что CEO компании Илон Маск проехался на новом пикапе по улицам города.

Как передает таблоид TMZ, внешний вид новинки несколько изменился. Однако, новинка все еще выглядит очень футуристично.

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Детали

По данным СМИ, Маск приехал на Cybertruck в ресторан Nobu в Малибу. Миллиардер приехал вместе с певицей Граймс (которой приписывают роман с Маском) и главным дизайнером Tesla Францем фон Хольцхаузеном.

Необычную машину заметили посетители заведения и сделали немало снимков.



Cybertruck у ресторана в Лос-Анджелесе / Фото Tmz

Что известно о Cybertruck

Этот новый електропикап Tesla представила 22 ноября. Одной из главных фишек новинки (кроме необычного дизайна) стала сверхпрочная конструкция корпуса. Чтобы доказать надежность, один из дизайнеров Tesla Франц фон Хольцхаузен несколько раз ударил кувалдой по дверце.

Не обошлось во время презентации и без конфузов. Во время показательного броска стального шара бронированное окно не выдержало и дало трещины. Это спровоцировало много критики и фотожаб в интернете.



Cybertruck поднял ажиотаж у ресторана, где отдохнул Маск / Фото Tmz

Цена

Tesla Cybertuck поступит в массовое производство в 2021 году. Базовая модификация будет стоить 39 900 долларов, двухмоторная – 49 900 долларов. При этом топовая версия электрокара появится только в 2022 году и обойдется покупателям в 69 900 долларов.

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