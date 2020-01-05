Фото дня: изображение Луны с борта МКС

Астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции, обычно показывают нам фото Земли с высоты МКС. Но представитель NASA Кристина Кох сделала необычный снимок, на котором можно увидеть изображение Луны.

Фото она разместила на своей странице в Twitter. На снимке Луна, которую видно сквозь иллюминатор МКС.

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В подписи к фото Кох прокомментировала, что это первый восход Луны, который ей удалось увидеть в новом десятилетии. И надо признать, что выглядит снимок невероятно.

First moonrise seen from the @Space_Station in the decade we go back. pic.twitter.com/Z10wIxnOA5 — Christina H Koch (@Astro_Christina) 2 січня 2020 р.

Что известно о Кристине Кох?

Это астронавт NASA, которая сейчас находится на борту Международной космической станции. В конце 2019 года Кох установила рекорд – она ​​стала первой женщиной, которая так много времени провела в космосе. По состоянию на 5 января она провела на борту МКС 295 дней. Она побила рекорд Пегги Вистон, которая провела на МКС 288 дней.

Кох прибыла на Международную космическую станцию ​​14 марта 2019 года. Она пробудет в космосе до февраля 2020 года. Если она только вернется на Землю в феврале, то ей не хватит всего несколько дней до рекорда Скотта Келли, который составляет 340 дней. Обычно астронавты остаются на МКС в течение шести месяцев.

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