Фото дня: изображение Луны с борта МКС
Астронавты, находящиеся на борту Международной космической станции, обычно показывают нам фото Земли с высоты МКС. Но представитель NASA Кристина Кох сделала необычный снимок, на котором можно увидеть изображение Луны.
Фото она разместила на своей странице в Twitter. На снимке Луна, которую видно сквозь иллюминатор МКС.
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В подписи к фото Кох прокомментировала, что это первый восход Луны, который ей удалось увидеть в новом десятилетии. И надо признать, что выглядит снимок невероятно.
Что известно о Кристине Кох?
Это астронавт NASA, которая сейчас находится на борту Международной космической станции. В конце 2019 года Кох установила рекорд – она стала первой женщиной, которая так много времени провела в космосе. По состоянию на 5 января она провела на борту МКС 295 дней. Она побила рекорд Пегги Вистон, которая провела на МКС 288 дней.
Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта 2019 года. Она пробудет в космосе до февраля 2020 года. Если она только вернется на Землю в феврале, то ей не хватит всего несколько дней до рекорда Скотта Келли, который составляет 340 дней. Обычно астронавты остаются на МКС в течение шести месяцев.
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