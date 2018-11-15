Фото дня: японцы представили смартфон сразу с двумя вырезами

Так называемая "монобровь", то есть вырез вверху экрана – очень популярный тренд на рынке смартфонов. И многим пользователям такая тенденция не очень нравится. Японская компания Sharp пошла еще дальше, предложив смартфон не с одним, а сразу с двумя вырезами.

Об этом сообщает The Verge.

Так, Sharp представила смартфон Aquos R2 Compact, на дисплее которого красуются две "моноброви". В одном вырезе инженеры разместили 8-мегапиксельную селфи-камеру, а в нижнем – сканер отпечатков пальцев.

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Новый смартфон имеет 5,2-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2280×1080 пикселей.

Устройство работает на топовом процессоре Snapdragon 845 в паре с 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера имеет разрешение 22,6 Мп с апертурой f/1.9.



Обе "моноброви" небольшие

За автономность отвечает батарея, емкостью 2500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Устройство работает на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Скорее всего, новинка будет доступна на рынке Японии. Цена пока неизвестна.

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