Фото дня: Microsoft раздала "уродливые" свитера с логотипом Windows XP

Корпорация Microsoft оригинально подготовилась к зимним праздникам. Всем своим сотрудникам и партнерам вручили рождественские "уродливые" свитера с логотипом Windows XP, программного обеспечения 2001 года.

Снимками в новом наряде работники Microsoft активно делятся в соцсетях. Также на свитерах изобразили классические обои "Безмятежность".

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Кстати, упаковали подарки тоже оригинально: их сложили в коробки, в которых ранее продавались настоящие компьютеры с Windows XP. Однако, надпись на коробке изменили на "Pro-ho-ho-fessional".

A high honor! ️ My boss wore my #windowsuglysweater from last year at an event this weekend and he got so many compliments. These sweaters are rad! pic.twitter.com/NcrtWc9xGc — Amy Holliday (@hollidaymode) December 11, 2019

Microsoft’s ugly Christmas sweater is Windows XP this year. It even comes in a softwear box pic.twitter.com/Oz0lNhryPI — Tom Warren (@tomwarren) December 11, 2019

В прошлом году Microsoft уже выпускала подобные "уродливые" свитера, но тогда на них был логотип Windows 95.

Introducing the latest #Windows95 custom "softwear." Wish you could rock the #WindowsUglySweater? your DMs, because we're giving a few lucky fans one of their very own. pic.twitter.com/84kQLtYsF2 — Windows (@Windows) December 13, 2018

Что такое "уродливые" свитера?Ежегодно в третью пятницу декабря в США отмечают День "уродливых" рождественских свитеров. В этом году – это 20 декабря. Празднование заключается в том, выбрать "самый уродливый" свитер, ходить в нем целый день. Также последние несколько лет свой "уродливый" свитер нужно разместить в соцсетях.



Этот день в США имеет действительно широкую огласку. Так, в 2017 году несколько авиакомпаний давали пассажирам право приоритетной посадки, если они были одеты в "уродливые свитера".

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