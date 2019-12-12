Фото дня: Microsoft раздала "уродливые" свитера с логотипом Windows XP

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Microsoft раздала работникам "уродливые" свитера / Фото из соцсетей / Amy Holliday

Корпорация Microsoft оригинально подготовилась к зимним праздникам. Всем своим сотрудникам и партнерам вручили рождественские "уродливые" свитера с логотипом Windows XP, программного обеспечения 2001 года.

Снимками в новом наряде работники Microsoft активно делятся в соцсетях. Также на свитерах изобразили классические обои "Безмятежность".

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Кстати, упаковали подарки тоже оригинально: их сложили в коробки, в которых ранее продавались настоящие компьютеры с Windows XP. Однако, надпись на коробке изменили на "Pro-ho-ho-fessional".

В прошлом году Microsoft уже выпускала подобные "уродливые" свитера, но тогда на них был логотип Windows 95.

Что такое "уродливые" свитера?Ежегодно в третью пятницу декабря в США отмечают День "уродливых" рождественских свитеров. В этом году – это 20 декабря. Празднование заключается в том, выбрать "самый уродливый" свитер, ходить в нем целый день. Также последние несколько лет свой "уродливый" свитер нужно разместить в соцсетях.

Этот день в США имеет действительно широкую огласку. Так, в 2017 году несколько авиакомпаний давали пассажирам право приоритетной посадки, если они были одеты в "уродливые свитера".

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно Мода Microsoft Интернет
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