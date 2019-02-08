Фото дня: опубликовали снимок новорожденных звезд, окруженных пузырьками

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Большое Магеланово Облако
Большое Магеланово Облако / ESO

Европейская южная обсерватория (ESO) опубликовала невероятный снимок области в большом Магелановом облаке. На фото видны новорожденные звезды и пузырьки вокруг них.

Что такое Большое Магеланово Облако? Это карликовая галактика, которая является спутником Млечного Пути. Большое Магелланово Облако находится на расстоянии около 163 тысячи световых лет от нашей галактики.

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Что изображено на снимке? На снимке изображена область LHA 120-N 180B в Большом Магеллановом Облаке. Она относится к типу туманностей, известному как области H II - это настоящие питомники новорожденных звезд.


Пузырьки вокруг новорожденных звезд

Области H II – это межзвездные облака ионизованного водорода. Отмечается, что эти области являются "звездными яслями" только что сформированных массивных звезд и ответственны за ионизацию газа, который их окружает. При этом они создают живописные картины.

Особенность формы N180 B в том, что туманность образует циклопический пузырь ионизированного водорода, окруженный четырьмя пузырьками меньшего размера.

Глубоко в недрах яркого облака MUSE обнаружил джет, который исходил от только что образованной звезды. И это впервые, когда такой джет наблюдается в видимом свете вне Млечного Пути,
– говорится в сообщении ESO.


Карликовая галактика Большое Магеланово Облако

Как удалось получить такой снимок? Отметим, снимок получили с помощью Очень Большого Телескопа ESO. При этом был задействован приемник MUSE: особенность устройства заключается в том, что он не только строит изображение, но и сохраняет в каждой его точке информацию о спектре излучения.

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Теги: Техно Космос
Источник: 24 Канал
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