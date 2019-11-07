Фото дня: последствия пожаров в Калифорнии показали из космоса

Уже несколько недель в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары, которые вызывают ежегодные ветры под названием "Диабло". Огонь уже уничтожил более 40 квадратных километров леса. Пострадали несколько сотен зданий.

При этом огонь оставляет черный угольный след. Его видно даже на снимках со спутников.

Важно: Зонд передал данные из-за пределов Солнечной системы

В частности, последствия масштабного пожара увидело устройство ASTER, размещенное на борту спутника Terra. Снимок был сделан 3 ноября.



Последствия пожаров в Калифорнии/NASA

Как видно на фото, огонь оставил темную выгоревшую полосу. А желтые пятна - это тепловые следы. Так выглядят места, где огонь еще тлеет.

Сейчас 86% огня уже находится под контролем пожарных. Местные власти уже отменили эвакуацию жителей. Как прогнозируют в Национальном межведомственном пожарном центре, пожароопасный сезон в Калифорнии продлится до декабря. Уже ближе к новому году должны начаться дожди.

Что известно о пожарах в Калифорнии?

Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 23 октября. Тогда власти ввели экстремальный уровень опасности. Порывы ветра в регионе местами достигали 144 километров в час. Были эвакуированы 180 тысяч человек. В Лос-Анджелесе 2,2 миллиона человек остались без электричества. В 2018 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли около 100 человек.

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