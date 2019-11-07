Фото дня: последствия пожаров в Калифорнии показали из космоса

22 Читати новину українською
Пожар в Калифорнии
Пожар в Калифорнии / AP

Уже несколько недель в Калифорнии продолжаются масштабные лесные пожары, которые вызывают ежегодные ветры под названием "Диабло". Огонь уже уничтожил более 40 квадратных километров леса. Пострадали несколько сотен зданий.

При этом огонь оставляет черный угольный след. Его видно даже на снимках со спутников.

 Важно: Зонд передал данные из-за пределов Солнечной системы

В частности, последствия масштабного пожара увидело устройство ASTER, размещенное на борту спутника Terra. Снимок был сделан 3 ноября.

Наслідки пожеж у Каліфорнії
Последствия пожаров в Калифорнии/NASA

Как видно на фото, огонь оставил темную выгоревшую полосу. А желтые пятна - это тепловые следы. Так выглядят места, где огонь еще тлеет.

Сейчас 86% огня уже находится под контролем пожарных. Местные власти уже отменили эвакуацию жителей. Как прогнозируют в Национальном межведомственном пожарном центре, пожароопасный сезон в Калифорнии продлится до декабря. Уже ближе к новому году должны начаться дожди.

Что известно о пожарах в Калифорнии?
Лесные пожары бушуют в Калифорнии с 23 октября. Тогда власти ввели экстремальный уровень опасности. Порывы ветра в регионе местами достигали 144 километров в час. Были эвакуированы 180 тысяч человек. В Лос-Анджелесе 2,2 миллиона человек остались без электричества. В 2018 году в результате лесных пожаров в Калифорнии погибли около 100 человек.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
сегодня
9689
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно NASA Пожар в Калифорнии Космос
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
10 полезных девайсов с Aliexpress
сегодня 19:46 10 полезных девайсов с Aliexpress
Анастасія Можаровська 58
Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления
сегодня 10:01 Какие смартфоны обновятся до Xiaomi MIUI 11: список моделей и даты обновления
Ірина Полицька 8847
Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
6 ноября 21:15 Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24
Ірина Полицька 262
Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
6 ноября 09:02 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 10585
Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
5 ноября 21:04 Как защитить свою технику от вирусов и хакерских атак: правила, которые должен знать каждый
691
Новости
Больше новостей
Залиште відгук