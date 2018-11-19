Фото дня: смартфон Samsung Galaxy S10 с инновационным дисплеем

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Концепт Samsung Galaxy S10
Концепт Samsung Galaxy S10 / Фото из свободных источников

В сети опубликовали фото передней панели флагманского смартфона Samsung Galaxy S10, который пока еще официально не анонсировали. Главной особенностью флагмана станет фронтальная камера, которую разместят в дисплее.

Об этом сообщает SlashLeaks.

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На фото продемонстрировали инновационный дисплей Infinity-O, который по слухам будет использоваться в новых флагманах Samsung.

Отметим, Samsung уже представила новые дисплеи Infinity на конференции для разработчиков SDC 2018. Дисплеи Infinity-U и Infinity-V имеют небольшие вырезы каплевидной и V-образной формы. В Infinity-O вырез еще компактнее, фактически, это точечная дыра в экране только под фронтальную камеру.

Samsung Galaxy S10
Фронтальная камера Samsung Galaxy S10 появится в самом дисплее

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 получит экран с "дырой" в дисплее

Именно последний вариант ожидается в следующем флагманском смартфоне Galaxy S10. Дисплей New Infinit – полностью безрамочный и вообще без вырезов. Камера и датчики должны быть скрыты под дисплеем и "появляться" по мере необходимости.

Samsung Galaxy S10
Принцип роботы диплея в новом Samsung Galaxy S10

Наиболее вероятный срок официального анонса Samsung Galaxy S10 – к выставке MWC 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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