Фото дня: ученые получили снимок двух новорожденных планет

Астрономы получили снимок двух новорожденных планет, которые вращаются вокруг молодой звезды PDS 70. Она расположена на расстоянии 370 световых лет от Земли.

Как пишет Space.com это вторая мультипланетная система, которую удалось прямо наблюдать.

Чем уникален снимок. Первая планетная система, снимки которой получили посредством прямых наблюдений, была HR 8799. Но она уже полностью сформировалась. В то время как планеты PDS 70 только формируются, поэтому она вызывает особый интерес.

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Ранее ученые заметили, что рост планет вызывает "разрывы" в протопланетном диске. Возраст PDS 70 составляет шесть миллионов лет, и в ее протопланетном диске есть заметный разрыв.



Снимок двух новорожденных планет

В 2018 году ученые заметили газовый гигант PDS 70b, который располагается возле внутренней границы этого разрыва, на расстоянии около 3,2 миллиарда километров от материнской звезды. Позже удалось увидеть ранее неизвестную планету PDS 70c, которая размещена у наружной грани разрыва. Ученые предполагают, что эта планета также является газовым гигантом, масса которого примерно в 10 раз превышает массу Юпитера.

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