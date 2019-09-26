Фото дня: в Калифорнии установили билборд "Kak tebe takoe, Elon Musk?"

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Илон Маск
Илон Маск / Hacker Noon

В калифорнийском городе Хоторн, вблизи офиса компании SpaceX, установили билборд с надписью "Kak tebe takoe, Elon Musk?". Таким странным способом власти Краснодара пригласили известного инженера на бизнес-форум.

На билборде есть QR-код, который перенаправляет на милое видео, снятое специально для Маска, сообщает Skyeng Magazine.

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Білборд поблизу офісу SpaceX

Билборд вблизи офиса SpaceX

Это песня на английском на мотив "Крылатых качелей", где исполнители обещают "отдать ему все деньги, чтобы увидеть его светлый лик" (we'd give all of our money just to see your shiny face). Строка "только небо, только ветер, только радость впереди" переиначили в "Only Tesla, Only SpaceX, Only Elon in our hearts".

Видеоприглашение Илона Маска в Краснодар – смотрите видео

Организаторы форума – администрация Краснодарского края. Ее представители рассказали, что билборд выкупил один из участников мероприятия.

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Теги: Новости России Новости США Илон Маск Новости Техно Интернет Техно
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