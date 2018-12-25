Фото дня: Xiaomi установила мировой рекорд, установив елку из смартфонов

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Xiaomi установила мировой рекорд
Xiaomi установила мировой рекорд / Фото из соцсетей

Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять. Накануне католического Рождества китайцы установили оригинальную елку, благодаря чему попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь, передает gagadget.com.

В частности, Xiaomi установила самую большую в мире анимированную елку-мозаику из мобильных телефонов. Компания выложила из 1005 новых смартфонов Mi Play гигантскую новогоднюю елку. Высота конструкции составляет почти 8 метров.

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По словам Лэй Цзюня, подготовка к зрелищному действу длилась около 2 недель. Ведь нужно было не только подключить все аппараты, но и добиться полной синхронизации изображения.

Эту оригинальную елку установили в одном из торговых центров Пекина.

Кстати, это не первое такое сооружение из смартфонов. Этим летом компания Asus создала стену из 1139 смартфонов ZenFone 5.

Xiaomi встановила світовий рекорд

Оригинальная елка Xiaomi

Напомним, 24 декабря в Китае Xiaomi официально представила свой новый смартфон Mi Play. Новинка получила 8-ядерный процессор, двойную основную камеру и очень привлекательную цену в 156 долларов (около 4 300 гривен).

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Теги: Рекорды Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: Техно
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