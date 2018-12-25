Фото дня: Xiaomi установила мировой рекорд, установив елку из смартфонов

Китайская компания Xiaomi не перестает удивлять. Накануне католического Рождества китайцы установили оригинальную елку, благодаря чему попали в Книгу рекордов Гиннеса.

Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь, передает gagadget.com.

В частности, Xiaomi установила самую большую в мире анимированную елку-мозаику из мобильных телефонов. Компания выложила из 1005 новых смартфонов Mi Play гигантскую новогоднюю елку. Высота конструкции составляет почти 8 метров.

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По словам Лэй Цзюня, подготовка к зрелищному действу длилась около 2 недель. Ведь нужно было не только подключить все аппараты, но и добиться полной синхронизации изображения.

Эту оригинальную елку установили в одном из торговых центров Пекина.

Кстати, это не первое такое сооружение из смартфонов. Этим летом компания Asus создала стену из 1139 смартфонов ZenFone 5.

Оригинальная елка Xiaomi

Напомним, 24 декабря в Китае Xiaomi официально представила свой новый смартфон Mi Play. Новинка получила 8-ядерный процессор, двойную основную камеру и очень привлекательную цену в 156 долларов (около 4 300 гривен).

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