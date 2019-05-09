Фото еще одного смартфона из линейки ASUS Zenfone 6 появились в сети

Сетевые источники опубликовали фото одного из смартфонов семейства ASUS Zenfone 6. На рендерах новинка предстала в защитном чехле, а ее релиз запланировали на 16 мая.

Что известно об ASUS Zenfone 6? Как сообщает Slashleaks, в серии Zenfone 6 будет представлен аппарат с полностью безрамочным дисплеем без вырезов и отверстий. Это устройство, вероятно, получит селфи-камеру в виде перископа, который выдвигается из верхней части корпуса.

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Особенности нового смартфона. Представленные рендеры теперь свидетельствуют о том, что в семейство Zenfone 6 также войдет модель с большим вырезом в верхней части экрана: здесь расположатся различные датчики, камера и динамик.



ASUS Zenfone 6 получит двойную основную камеру

Видно, что на задней части смартфона размещена двойная основная камера с оптическими блоками, размещенными по горизонтали. Под ними разместили дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

На боковой части корпуса есть физические кнопки управления. Снизу можно заметить порт USB и стандартный 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников.



Линейку смартфонов ASUS Zenfone 6 представят 16 мая

Дата презентации. Презентация смартфонов ASUS Zenfone 6 состоится 16 мая на специальном мероприятии в Валенсии (Испания). Информации об ориентировочной цене новинок пока нет.

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