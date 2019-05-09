Фото еще одного смартфона из линейки ASUS Zenfone 6 появились в сети

20 Читати новину українською
ASUS Zenfone 6
ASUS Zenfone 6 / Slashleaks

Сетевые источники опубликовали фото одного из смартфонов семейства ASUS Zenfone 6. На рендерах новинка предстала в защитном чехле, а ее релиз запланировали на 16 мая.

Что известно об ASUS Zenfone 6? Как сообщает Slashleaks, в серии Zenfone 6 будет представлен аппарат с полностью безрамочным дисплеем без вырезов и отверстий. Это устройство, вероятно, получит селфи-камеру в виде перископа, который выдвигается из верхней части корпуса.

Читайте также: Смартфон ASUS Zenfone 6 показали на официальном фото

Особенности нового смартфона. Представленные рендеры теперь свидетельствуют о том, что в семейство Zenfone 6 также войдет модель с большим вырезом в верхней части экрана: здесь расположатся различные датчики, камера и динамик.

ASUS Zenfone 6
ASUS Zenfone 6 получит двойную основную камеру

Видно, что на задней части смартфона размещена двойная основная камера с оптическими блоками, размещенными по горизонтали. Под ними разместили дактилоскопический сканер для снятия отпечатков пальцев.

На боковой части корпуса есть физические кнопки управления. Снизу можно заметить порт USB и стандартный 3,5-миллиметровый разъем для подключения наушников.

ASUS Zenfone 6
Линейку смартфонов ASUS Zenfone 6 представят 16 мая

Дата презентации. Презентация смартфонов ASUS Zenfone 6 состоится 16 мая на специальном мероприятии в Валенсии (Испания). Информации об ориентировочной цене новинок пока нет.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Фильмы мая: список лучших премьер, которые заслуживают внимания
сегодня
3161
Теги: Техно Новости Техно Asus Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
8 мая 12:31 Google представила бюджетные смартфоны Pixel 3A и Pixel 3A XL
84
От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
7 мая 21:01 От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony
Анастасія Можаровська 179
Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
6 мая 22:31 Глава отдела Xiaomi утопил свой Mi 9 и придумал оригинальный способ как его высушить
1215
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
304
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
427
Новости
Больше новостей
Залиште відгук