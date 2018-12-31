Фото и характеристики 49-дюймового монитора Samsung CRG9 появились в сети

На выставке CES 2019 компания Samsung планирует представить несколько новых мониторов для различных групп пользователей. Однако одной из самых интересных новинок можно считать изогнутую 49-дюймовую модель CRG9.

Об этом сообщает Overclockers.

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Монитор Samsung CRG9 имеет матрицу на основе технологии Quantum Dot (QLED), которая характеризуется соотношением сторон 32: 9 и соответствующим разрешением 5120 x 1440 точек, частотой обновления 120 Гц, радиусом кривизны 1800 миллиметров и временем отклика 4 мс.

В компании обещают поддержку "выдающегося локального затемнения" благодаря пиковой яркости в 1000 нит, что соответствует стандарту DisplayHDR 1000, а также технологий синхронизации изображения AMD FreeSync и HDMI VRR (Variable Refresh Rate).



Монитор Samsung CRG9 официально представят на CES 2019

Также упоминается об "исключительно широком диапазоне цвета", что может подтолкнуть к покупке Samsung CRG9 не только заядлых геймеров, но и профессиональных дизайнеров или создателей контента. Внешние интерфейсы представлены парой DisplayPort, одним HDMI, USB 3.0 и аудиоразъемом.

Пока Samsung не раскрывает дату выпуска, рекомендованную стоимость и подробные технические характеристики монитора CRG9.

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