Фото и характеристики смартфона Honor V20 опубликовали в сети

В сети появились первые фото смартфона Huawei Honor V20, который пока находится на этапе производства и еще официально не анонсирован. По предварительным данным, новый смартфон от китайского производителя станет самым доступным девайсом на топовом процессоре Kirin 980.

Об этом сообщает SlashLeaks.

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На фото демонстрируется дизайн передней панели. Видно, что у смартфона есть небольшой полукруглый вырез под фронтальную камеру, тогда как у предшественника вырезов нет. Также можно предположить, что сканер отпечатков пальцев будет у смартфона обычный, а не встроенный под экран.



Дисплей Honor V20 получит маленький вырез под камеру



Honor V20 будет работать на топовом процессоре Kirin 980

Как ожидается, смартфон Honor V20 или Honor View 20 окажется самым доступным предложением Huawei на базе нового флагманского процессора Kirin 980. Фактически, это будет более доступная альтернатива флагманской линейки Mate 20.

Также ему приписывают тройную камеру, большой дисплей с вырезом и прошивку EMUI 9.0 на основе операционной системы Android 9.0 Pie.

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Он поступит в продажу как наследник популярного Honor V10, также известного под названием Honor View 10. Официальный дебют ожидается в ноябре в Китае и в начале декабря в других странах мира.

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