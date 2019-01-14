Фото и характеристики смартфона Meizu Note 9 "слили" в сеть

Инсайдеры опубликовали рендеры и предполагаемые технические характеристики смартфона Meizu Note 9. По предварительной информации, новинку представят уже до конца текущего квартала.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Meizu Note 9 получит 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Кроме того, рендеры смартфона указывают на безрамочный дизайн новинки. В верхней части экрана можно увидеть небольшой, каплевидный вырез для фронтальной камеры. Дактилоскопический сканер вроде бы расположится на боковой панели корпуса.



Meizu Note 9 получит большой дисплей

Речь идет о двойном основном модуле камеры, основой которого станет 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1.

"Сердцем" новинки послужит процессор Snapdragon 675. Этот чип содержит 8 вычислительных ядер Qualcomm Kryo 460 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 612, а также движок Qualcomm AI Engine, предназначенный для ускорения выполнения операций, связанных с искусственным интеллектом. Встроенный модем Qualcomm Snapdragon X12 LTE теоретически позволяет загружать данные со скоростью до 600 Мбит / сек.



Meizu Note 9 поступит в продажу до конца квартала

Указанная емкость аккумуляторной батареи – 4 000 миллиампер часов. Meizu Note 9 будет поставляться с операционной системой Android 9 Pie, которую дополнят фирменной оболочкой Meizu Flyme UI.

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