Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"

26 марта компания Huawei представила свой новый флагманский камерофон Pro P30. Эксперты DXOMark назвали камеру смартфона – лучшей на рынке.

Чтобы не быть голословными, в Huawei показали фото, которые делает Huawei P30 Pro.

Снимки сделал фотограф Андрей Деменюк.

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Как фотографирует Huawei P30 Pro

Характеристики камеры. Камера Huawei P30 Pro получила сразу 4 модуля. Основная камера представлена 40-мегапиксельным Leica Quad датчиком с апертурой f/1.8. Второй модуль является широкоугольным 20-мегапиксельным датчиком (f/2.2). Телекамера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f/3.4.



Снимки, будто бы сделаны на профессиональный фотоаппарат

Четвертым модулем стала ToF-камера для измерения расстояния до объекта. Кстати, новинка может похвастаться 10-кратным суперзумом.



Huawei P30 Pro можно заказать в Украине

Что касается других характеристик, то Huawei Pro P30 получил Curved OLED-дисплей с разрешением 2340х1080. Его диагональ составляет 6,47 дюйма, а соотношение сторон 19,5: 9. Работает новинка на фирменном процессоре Huawei HiSilicon Kirin 980, под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой.



Как фотографирует Huawei P30 Pro

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