Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
26 марта компания Huawei представила свой новый флагманский камерофон Pro P30. Эксперты DXOMark назвали камеру смартфона – лучшей на рынке.
Чтобы не быть голословными, в Huawei показали фото, которые делает Huawei P30 Pro.
Снимки сделал фотограф Андрей Деменюк.
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Как фотографирует Huawei P30 Pro
Характеристики камеры. Камера Huawei P30 Pro получила сразу 4 модуля. Основная камера представлена 40-мегапиксельным Leica Quad датчиком с апертурой f/1.8. Второй модуль является широкоугольным 20-мегапиксельным датчиком (f/2.2). Телекамера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f/3.4.
Снимки, будто бы сделаны на профессиональный фотоаппарат
Четвертым модулем стала ToF-камера для измерения расстояния до объекта. Кстати, новинка может похвастаться 10-кратным суперзумом.
Huawei P30 Pro можно заказать в Украине
Что касается других характеристик, то Huawei Pro P30 получил Curved OLED-дисплей с разрешением 2340х1080. Его диагональ составляет 6,47 дюйма, а соотношение сторон 19,5: 9. Работает новинка на фирменном процессоре Huawei HiSilicon Kirin 980, под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой.
Как фотографирует Huawei P30 Pro
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