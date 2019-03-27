Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"

49 Читати новину українською
Как снимает Huawei P30 Pro
Как снимает Huawei P30 Pro / techcrunch.com

26 марта компания Huawei представила свой новый флагманский камерофон Pro P30. Эксперты DXOMark назвали камеру смартфона – лучшей на рынке.

Чтобы не быть голословными, в Huawei показали фото, которые делает Huawei P30 Pro.

Снимки сделал фотограф Андрей Деменюк.

Читайте также: Сколько Huawei P30 и P30 Pro будут стоить в Украине: цена смартфонов

Як фотографує Huawei P30 Pro
Как фотографирует Huawei P30 Pro

Характеристики камеры. Камера Huawei P30 Pro получила сразу 4 модуля. Основная камера представлена 40-мегапиксельным Leica Quad датчиком с апертурой f/1.8. Второй модуль является широкоугольным 20-мегапиксельным датчиком (f/2.2). Телекамера имеет разрешение 8 Мп и апертуру f/3.4.

Як фотографує Huawei P30 Pro
Снимки, будто бы сделаны на профессиональный фотоаппарат

Четвертым модулем стала ToF-камера для измерения расстояния до объекта. Кстати, новинка может похвастаться 10-кратным суперзумом.

Як фотографує Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro можно заказать в Украине

Что касается других характеристик, то Huawei Pro P30 получил Curved OLED-дисплей с разрешением 2340х1080. Его диагональ составляет 6,47 дюйма, а соотношение сторон 19,5: 9. Работает новинка на фирменном процессоре Huawei HiSilicon Kirin 980, под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой.

Як фотографує Huawei P30 Pro
Как фотографирует Huawei P30 Pro

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
3102
Теги: Техно Huawei Новости Техно Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
сегодня 15:03 Фото на Huawei P30 Pro – как снимает "лучшая камера на рынке"
49
Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
26 марта 14:03 Презентация новых смартфонов Xiaomi в Киеве: как это было
145
Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
25 марта 19:46 Бюджетный смартфон Xiaomi Mi Play официально представили в Украине
214
Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
25 марта 18:56 Весенняя презентация Apple 2019: что представила компания
637
Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
24 марта 22:06 Как выглядит украинский пользователь смартфонов Sony: интервью с главой компании в Украине
335
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук