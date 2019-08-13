Фото на смартфон Google Pixel 4 оказалось фейком

Недавно глава отдела по дизайну Google опубликовал фото, которое, вероятно, сделано на камеру нового флагмана компании – Pixel 4. Фото вызвало шквал обсуждений и автор снимка поспешил раскрыть все детали устройства, на который сделали фотографию.

На смартфон сделали фото? Клод Зельвегер пояснил, что снимал опубликованный кадр на представленный ранее Google Pixel 3A. Максимальная кратность увеличения этого смартфона составляет 10х, а не 20х, как могли подумать пользователи сети, сообщает The Verge.

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Чтобы добиться необычного ракурса, автор снимка не увеличивал фотографию, кадрировал исходное изображение без потери качества.

Фото, которое вызвало столько шума

Получит ли Google Pixel 4 20-кратный оптический зум? Даже если Google выпустит Pixel 4 с функцией 20-кратного приближения, оно с наибольшей вероятностью не будет полностью оптическим. Скорее всего, компания воспользуется гибридным решением, которое уже реализовано в других флагманских смартфонах.

Дата презентации Google Pixel 4. Заметим, презентация новых смартфонов Google запланирована на начало октября.

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