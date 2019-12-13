Фото нового смартфона Vivo X30 Pro 5G появились в сети

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Смартфон Vivo X30 Pro 5G / Vivo

Уже 16 декабря компания Vivo представит смартфоны X30 и X30 Pro 5G. Второй интересен не только поддержкой 5G и однокристальной системой Exynos 980, но и перископическую камерой.

Несмотря на то, что впервые такая камера появилась на Huawei Pro P30 еще летом, до сих пор на рынке подобных моделей только две, так что новинка Vivo станет третьей, сообщает Gizmochina.

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Фото Vivo X30 Pro 5G

Сейчас есть возможность взглянуть на "живые" фото этого устройства, которые появились в сети.


Смартфон получит новую перископическую камеру

Судя по фото, перископическая камера не только расположена отдельно от основного блока камер, но и никак не выделяется на корпусе.

Фронтальная часть смартфона выглядит довольно обыденно, разве что можно отметить действительно небольшое отверстие для камеры.

Подробнее про фотовозможности

Ранее в компании рассказали, что в состав четирёхмодульной основной камеры Vivo X30 Pro войдет основной сенсор разрешением 64 Мп. Для портретной съемки будет применяться оптика на 32 Мп.

Сверхширокоугольный объектив получит модуль с 8-мегапиксельным датчиком изображения. Наконец телефото-объектив будет оборудован датчиком изображения разрешением 13 Мп.

Система с четырьмя камерами будет оснащена оптической стабилизацией изображения (OIS) и электронной стабилизацией изображения (EIS). Перископическая камера, со слов создателей, получит 60-кратный зум.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Vivo
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