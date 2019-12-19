Фото революционного Samsung Galaxy Fold 2 следующего поколения появились в сети

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"Живые" фото Samsung Galaxy Fold 2 / Иллюстративное фото

В китайской социальной сети Weibo опубликованы "живые" фотографии предстоящей версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold 2. Похоже в Samsung также решили вспомнить о классических "жабках".

Слухи подтверждаются, так что новый смартфон Samsung с гибким экраном оказался куда более компактным, чем Samsung Galaxy Fold. В плане конструкции он очень сильно напоминает представленный осенью Moto Razr 2019.

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Особенности новинки

Пока что нет никакой информации о конфигурации устройства, однако фотографии позволяют сделать некоторые выводы.

Основная камера смартфона оснащена двумя датчиками изображения и светодиодной вспышкой, рядом с которыми располагается небольшой светодиодный дисплей для вывода времени, даты и уровня заряда аккумулятора.

На нижней панели виден разъем USB-C и вырез для громкоговорителя. Фронтальная камера расположена в отверстии в центральной верхней части основного экрана.

Также стоит отметить довольно большие рамки экрана по всему периметру.

Презентация может быть посвящена к выставке потребительской электроники CES 2020 (Consumer Electronics Show), которая пройдет с 7 по 10 января в Лас-Вегасе (Невада, США), или же к MWC 2020 в феврале.

Фото Samsung Galaxy Fold 2

Насколько можно верить фото

Их опубликовал популярный информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о новинках мобильной индустрии.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung
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