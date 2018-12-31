Фото смартфона Xiaomi Pocophone F2 появились в сети

Смартфон Xiaomi Pocophone F1 еще до релиза наделал немало шума из-за сочетания флагманской начинки и доступной цены. Через несколько месяцев китайский производитель объявил о разработке следующей модели бюджетного девайса – Pocophone F2 и новинка уже засветилась в бенчмарке Geekbench и на рендере.

Об этом сообщает 4PDA.

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Судя по опубликованным изображениям, дисплей аппарата обзаведется каплевидным вырезом для селфи-камеры, широкими рамками и значительным "подбородком" в нижней части.

На правой грани смартфона расположены кнопки питания и громкости, а левая – не содержит никаких элементов управления – там находится лоток для комбинированного слота SIM-карты.



Новый рендер смартфона Xiaomi Pocophone F2

Двойная камера с вертикальным расположением сенсоров разместилась на задней крышке гаджета, чуть ниже установлен сканер отпечатков пальцев.

Инсайдеры также поделились информацией о начинке устройства. Сообщается, что смартфон получит процессор Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной памяти и операционную систему Android 9.0 Pie "из коробки". Вероятно, новинка в первую очередь станет обновлением предшественника в плане дизайна.

Напомним, ранее в сети уже появились характеристики и вероятная дата презентации нового бюджетного смартфона Xiaomi Pocophone F2. Сообщалось, что устройство станет самым дешевым смартфоном на базе процессора Snapdragon 855 и получит минимальные рамки вокруг дисплея. На данный момент никакой официальной информации китайский производитель не предоставляет.

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