Фото Солнца показали в высоком разрешении: кадры поражают

Ученые Университета Центрального Ланкашира опубликовали новые снимки внешнего слоя Солнца. Однако эти фото имеют высокое разрешение и детализацию. Выглядят кадры впечатляюще.

Эти снимки сделали во время третьей миссии телескопа High-Resolution Coronal Imager (Hi-C), сказано в uclan.ac.uk.

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Подробнее о миссии

При запуске ракета достигла высоты 283 км, а телескоп делал снимки каждые 4 секунды в течение 5 минут и 35 секунд. Всего полет длился около 10 минут.

Эта миссия состоялась еще 29 мая 2018 года. Однако снимки в таком детальном разрешении пока не публиковали.

Телескоп Hi-C может распознавать структуры в атмосфере Солнца размером до 70 км – это около 0,01% от его размера. Поэтому фото поверхности имеют самое высокое разрешение из всех когда-либо снятых.

Польза фото

На фото видно пряди из нитей плазмы, ширина нитей составляет около 500 км.

Сейчас ученые работают над тем, чтобы изучить как образуются эти горячие пучки. В частности, как они возникли, и как помогут понять процессы возникновения солнечных вспышек и бурь.



Фото солнца – детализация поражает / uclan.ac.uk

"Это удивительное открытие улучшит наше понимание потока энергии, который идет через слои Солнца и до самой Земли. Это очень важно, если мы хотим смоделировать и предсказать поведение нашей животворящей звезды", – говорит ученый Калифорнийского университета, доктор Том Уильямс.

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Международная группа исследователей сейчас разрабатывает планы запуска следующей миссии Hi-C. Кроме того, к Солнцу направляются исследовательские космические корабли: зонд NASA Parker Solar Probe и орбитальный аппарат ESA Solar Orbiter (SolO).

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