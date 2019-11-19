Фотофакт: в NASA обнаружили уникальное скопление галактик

Астрономам удалось подтвердить предположение о том, что существует скопление галактик, в ядре которого рождается большое количество звезд. Десятилетиями ученые пытались найти такое скопление галактик, содержащих "питомники" звезд.

Как передает NASA, вместо этого ученые находили скопления со слишком активными черными дырами, выкачивающие энергию через струи высокоэнергетических частиц и сохраняющие газ слишком теплым, чтобы создать много звезд.

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Чем уникальна находка

Однако сейчас ученым повезло. Они наконец нашли доказательства скопления галактик, где звезды образуются чрезвычайно быстро. Как предполагают астрономы, это может быть связано со снижением эффективности черной дыры, расположенной в центре.

В этом уникальном скоплении струи из центральной черной дыры будто помогают образованию звезд.

Что известно о скоплении галактик? Это самые большие структуры в космосе, которые держатся вместе благодаря гравитации. Такое скопление состоит из сотен или даже тысяч галактик и является одним из крупнейших объектов в космосе. В таких скоплениях реже случаются спиральные галактики. При этом значительно чаще можно видеть эллиптические и линзовидные галактики.

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