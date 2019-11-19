Фотофакт: в NASA обнаружили уникальное скопление галактик

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Уникальное скопление галактик / nasa.gov

Астрономам удалось подтвердить предположение о том, что существует скопление галактик, в ядре которого рождается большое количество звезд. Десятилетиями ученые пытались найти такое скопление галактик, содержащих "питомники" звезд.

Как передает NASA, вместо этого ученые находили скопления со слишком активными черными дырами, выкачивающие энергию через струи высокоэнергетических частиц и сохраняющие газ слишком теплым, чтобы создать много звезд.

Интересно: Hubble передал фото галактики, очень похожей на нашу – невероятный снимок

Чем уникальна находка

Однако сейчас ученым повезло. Они наконец нашли доказательства скопления галактик, где звезды образуются чрезвычайно быстро. Как предполагают астрономы, это может быть связано со снижением эффективности черной дыры, расположенной в центре.

В этом уникальном скоплении струи из центральной черной дыры будто помогают образованию звезд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finally. ⁣ ⁣ After decades of searching, astronomers have found what they’ve been looking for: a galaxy cluster where large numbers of stars are being born at its core. ⁣ ⁣ Galaxy clusters are the largest structures in the cosmos that are held together by gravity, consisting of hundreds or thousands of galaxies. For decades, astronomers have looked for galaxy clusters containing rich nurseries of stars. Instead, they found powerful, giant black holes pumping out energy and keeping the gas too warm to form many stars. Until now. ⁣ ⁣ Data from @NASAHubble and @nasachandraxray is revealing new details about how the most massive black holes in the universe affect their host galaxies. Click the link in the bio for more info ️⁣ ⁣ Image credit: X-ray: NASA/CXC/SAO/G.Schellenberger et al.; Optical:SDSS⁣ ⁣ #NASA #GalaxyCluster #BlackHoles

Допис, поширений NASA (@nasa)

Что известно о скоплении галактик? Это самые большие структуры в космосе, которые держатся вместе благодаря гравитации. Такое скопление состоит из сотен или даже тысяч галактик и является одним из крупнейших объектов в космосе. В таких скоплениях реже случаются спиральные галактики. При этом значительно чаще можно видеть эллиптические и линзовидные галактики.

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19 ноября
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Автор: Ирина Полицкая
Теги: NASA Техно Космос Новости Техно
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