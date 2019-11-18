Фотограф нашел остров с обоев для рабочего стола macOS Catalina: видео

Фирменные обои для рабочего стола есть не только у культовой Windows XP. Оригинальные снимки пейзажей – визитная карточка многих версий Apple macOS.

Энтузиаст решил отыскать один из калифорнийских островов, который изображен на рабочем столе свежей macOS Catalina.

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Видеоблоггер и фотограф Эндрю Левитт отправился в путешествие по Калифорнии, чтобы воспроизвести штатные обои для операционных систем macOS начиная с версии Mojave. В результате ему удалось создать собственную подборку изображений, которые он сравнил с оригиналами разработчиков "яблочной" ОС в своем видеоролике, опубликованном в сентябре.

Как происходила съемка острова Санта-Каталина – смотрите видео

Завершающим этапом фотосессии стала съемка острова Санта-Каталина, который расположен у побережья штата. Именно здесь сделали оригинальный снимок, который украсил рабочий стол обновленной Apple macOS Catalina.

Осуществить задуманное блогеру удалось с помощью дрона. Полученный снимок уже доступен для скачивания, а ознакомиться с подборкой "воссозданных" обоев для предыдущих версий macOS в исполнении Левитта можно по этой ссылке.

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