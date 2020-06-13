Недавно вспыхнул скандал с фотографией, которая приводила к сбою в работе смартфонов на Android. Оказывается автор фото ничего не подозревал, ведь сам пользуется iPhone.

Историю возникновения фото, которое сильно напугало владельцев Android-устройств, рассказывает издание BBC.

Подробнее Обои на рабочий стол превращают Android-смартфоны в "кирпичи"

История снимка

Изображение сделал фотограф-любитель Гаурав Агравал. Он сфотографировал закатное небо Национального парка в Монтане еще в августе 2019 года на камеру Nikon. После этого он обработал снимок с помощью Lightroom и разместил работу в профиле на Flickr.

Вероятно, после этого, кто-то загрузил это фото и установил как обои. Это и сломало смартфон.

Что не так с фото

Дело в том, что Android настроен на выведение цветовой гаммы sRGB, при этом картинка отформатирована в RGB. При этом проблема затронула только пользователей Android 10. Ведь новая версия Android 11 автоматически превращает неподдерживаемое цветовое пространство.

WARNING！！！

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL — Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020

Поэтому проблемы возникли именно из-за обработки в Lightroom. Сервис предоставляет три варианта цветового режима, фотограф выбрал не тот режим.

Я не знал, что формат такое делает. У меня iPhone, и на обоях всегда установлено фото моей жены,

– признался фотограф.