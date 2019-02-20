Французы анонсировали жестокую игру о чуме – A Plague Tale: Innocence

Студия Asobo Studio и компания Focus Home Interactive опубликовали видео, в котором раскрываются детали новой игры A Plague Tale: Innocence. Шутер расскажет о средневековье и будет иметь много жестоких сцен.

Как сообщается на официальном сайте, A Plague Tale: Innocence – это игра в жанре приключенческого боевика на средневековую тематику. Антураж в игре очень реалистичен, а сюжет добавляет трагизма. Разработчики специально подчеркивают, что игра жестокая, с множеством сцен насилия.

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Сюжет. Во Франции 14 века пятнадцатилетняя Амиция и ее пятилетний брат Гуго пытаются спастись от инквизиции и выжить на фоне эпидемии чумы. Им предстоит научиться виртуозно прятаться, избегать полчищ крыс и объединять силы с другими сиротами.

Анонс игры A Plague Tale: Innocence – смотрите видео

Дата анонса. Релиз A Plague Tale: Innocence запланирован на 14 мая 2019 года на платформах Windows, PlayStation 4 и Xbox One.

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