Французы назвали украинскую команду самым инновационным стартапом

Украинскую компанию 3DLOOK, которая работает над технологией сканирования человеческого тела по фото, признали самым инновационным стартапом. За это стартап получил премию LVMH Innovation Award.

Об этом заявила французская компания LVMH на своем сайте.

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"Технология, разработанная 3DLOOK, гарантирует, что покупатель приобретет одежду нужного размера. Это первое решение в мире, способное измерять параметры человеческого тела по двум фотографиям", – рассказали в LVMH.

Что известно о 3DLOOK. Этот украинский стартап основал предприниматель Вадим Роговский в 2016 году. Компания привлекла больше миллиона долларов инвестиций.

До этого Роговский основал и руководил компанией Clickky. Среди клиентов 3DLOOK – крупный американский ритейлер Kohl's и стартап Koviem.

В качестве приза за инновационность 3DLOOK получит персональную поддержку от LVMH для дальнейшего развития.

Что такое LVMH Innovation Award? Это премия, которую вручает французская компания LVMH (компания производит предметы роскоши под брендами Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hublot и тому подобное). Компания ежегодно вручает свою премию, отмечая наиболее инновационные стартапы в сфере ритейла, электронной коммерции и смежных сфер.

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