Французы создали смартфон, который может работать до 50 дней без подзарядки

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Смартфон Energizer Power Max P18K Pop
Смартфон Energizer Power Max P18K Pop

Французская компания Avenir Telecom представила смартфон, который получил очень мощную батарею - емкостью 18000 мАч. Новинка называется Energizer Power Max P18K Pop.

В компании уверяют, что новинка может работать до 90 часов в режиме разговора и до 100 часов прослушивания музыки или два дня просмотра видео. Об этом пишет apnews.com.

Если же устройство не использовать слишком часто, то в режиме ожидания он может проработать до 50 дней на одном заряде.

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Смартфон также поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт.

Другие характеристики

Новинка оснащена экраном с диагональю 6,2 дюйма и разрешением 1080x2340 пикселей. Фронтальная камера двойная – с модулями на 16 и 2 Мп. Основная камера состоит из трех датчиков с разрешением на 12, 5 и 2 Мп.

Роль процессора выполняет SoC MediaTek Helio P70, который работает вместе с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища – 128 ГБ.

Новинку должны представить во время выставки MWC 2019 25 февраля.

Energizer Power Max P18K Pop.

У новинка есть сразу 5 камер

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Теги: Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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