Фронтальная камера iPhone 11 получила вердикт от экспертов DxOMark

Apple iPhone 11 уже побывал в лаборатории DxOMark в январе, но через несколько месяцев снова оказался в центре внимания экспертов по мобильной фотографии. На этот раз тестирование прошла фронтальная камера гаджета – специалисты оценили ее возможности съемки и сравнили полученные снимки с результатами других флагманов.

По результатам испытаний фронтальная камера iPhone 11 получила 91 балл в тесте DXOMark, сообщает GSM Arena. В результате смартфон занял 13 место в общем рейтинге. Лидерство в категории сохранил Huawei P40 Pro, который набрал 103 балла.

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Результаты тестирования

Селфи-модуль смартфона с поддержкой стандарта HDR оснащен 12-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/2.2 и эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм. Одной из особенностей камеры стала возможность портретной съемки с эффектом размытия фона.

Фото сделаны на фронталку iPhone 11

Согласно отчету DxOMark, фронтальная камера iPhone 11 обеспечивает высокий уровень детализации в уличных фотосессиях. Специалисты также отметили хорошую выдержку во время съемки со вспышкой. Однако на снимках внутри помещения появляется цифровой шум, который становится еще более акцентированным при плохом освещении. При отдалении смартфона (например, с помощью селфи-палки), фокус на объекте в некоторых случаях теряется.

Сравнительные тесты iPhone 11 и iPhone 11 Pro Max

Что касается видео, то камера показала хорошие результаты в режиме записи 4K @ 30 fps. Эксперты отметили низкий уровень шума, точную экспозицию, а также качественную передачу деталей и цвета. Однако проблема с фокусировкой, характерная для фоторежима, все еще присутствовала и при записи роликов.

Видео снято на iPhone 11:

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