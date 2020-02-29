Fujifilm представила "камеру для ретроградов" с моментальной печатью фото

Компания Fujifilm представила новый гаджет, который позволяет окунуться в мир фотографии эпохи Polaroid, а заодно получить "карманный принтер". Используя камеру INSTAX Mini 11 пользователь за считанные секунды сможет получить полноценный бумажный снимок, созданный без использования чернил.

Камера INSTAX Mini 11 устроена таким образом, что от пользователя требуется минимальное участие в процессе съемки: замеры экспозиции и фокусировки происходят автоматически. Владельцу устройства остается только нажать на кнопку, сообщает slashgear.

Интересно: Почему отрицательные персонажи в фильмах не используют iPhone: объяснение режиссера

Особенности INSTAX Mini 11

В отличие от большинства подобных камер прошлой эпохи, у новинки Fujifilm есть возможность снимать селфи. Для этого разработчики предусмотрели небольшое зеркало, расположенное рядом с объективом. Как уверяет производитель, камера способна хорошо фокусироваться на расстоянии от 30 до 50 сантиметров.



Камера автоматическая, все что нужно для съемки фото – нажать кнопку

Fujifilm INSTAX Mini 11 доступна в пяти цветах корпуса: розовом, голубом, сером, белом и фиолетовом. Компания также выпустила новые серии специальной бумаги для печати без чернил: INSTAX Mini Blue Marble и Square White Marble.



Камера доступна в пяти цветовых вариантах

Цена

Стоимость камеры составляет 70 долларов, в продажу новинка поступит в середине марта.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно