Fujifilm выпустила минипринтер для пленочных фотоаппаратов

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Портативний принтер Fujifilm INSTAX Mini Link
Портативний принтер Fujifilm INSTAX Mini Link / instaxus.com

Компания Fujifilm, хорошо известная по производству фотоаппаратов и фотопленки, решила возродить пленочную традицию. Производитель выпустил портативный принтер, получивший название Fujifilm INSTAX Mini Link.

Как сказано на портале instaxus.com модель получила несколько интересных фишек, которые могут заинтересовать пользователей.

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Что интересного? Принтер позволяет распечатывать фото прямо со смартфона. Для этого на телефоне нужно установить приложение Video Print. Причем у пользователя есть возможность выбрать конкретный момент на видео и поместить его на бумагу.

Кроме того, можно распечатать коллаж из 5 фото.

INSTAX Mini Link
INSTAX Mini Link имеет немало фишек

Более того, INSTAX Mini Link можно использовать как пульт управления смартфоном. В частности, на нем можно нажать затвор и сделать кадр на расстоянии.

Как работает портативный принтер INSTAX Mini Link: видео

Цена. Стоимость устройства оценена в 99,95 долларов. Это почти 2 500 гривен по нынешнему курсу. Новинка уже доступна для заказа. Начало продаж намечено на 4 октября.

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Теги: Новости Техно Техно Гаджеты
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