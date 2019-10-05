Fujifilm выпустила минипринтер для пленочных фотоаппаратов

Компания Fujifilm, хорошо известная по производству фотоаппаратов и фотопленки, решила возродить пленочную традицию. Производитель выпустил портативный принтер, получивший название Fujifilm INSTAX Mini Link.

Как сказано на портале instaxus.com модель получила несколько интересных фишек, которые могут заинтересовать пользователей.

Интересно: Ощадбанк выпустил умный перстень для бесконтактного расчета

Что интересного? Принтер позволяет распечатывать фото прямо со смартфона. Для этого на телефоне нужно установить приложение Video Print. Причем у пользователя есть возможность выбрать конкретный момент на видео и поместить его на бумагу.

Кроме того, можно распечатать коллаж из 5 фото.



INSTAX Mini Link имеет немало фишек

Более того, INSTAX Mini Link можно использовать как пульт управления смартфоном. В частности, на нем можно нажать затвор и сделать кадр на расстоянии.

Как работает портативный принтер INSTAX Mini Link: видео

Цена. Стоимость устройства оценена в 99,95 долларов. Это почти 2 500 гривен по нынешнему курсу. Новинка уже доступна для заказа. Начало продаж намечено на 4 октября.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно