Fujitsu и Kia разрабатывают "умное" полицейское авто

Компании Fujitsu Australia и Kia Motors Australia объединили усилия для создания прототипа "умного" полицейского автомобиля. Новинка разрабатывается на базе модели Kia Stinger, которую сейчас используют некоторые полицейские подразделения в Австралии.

Особенности. Как сообщает ZDNet, в прототипе уменьшено количество кабелей и систем по сравнению с транспортными средствами, которые сейчас использует полиция, так как большая часть функций по управлению перенесена в информационно-развлекательную систему автомобиля.

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Преимущества. Также в автомобиле установили дактилоскопический сканер на рычаге переключения передач, что позволит отказаться от сложной системы аутентификации полицейских.



Прототип панели управления "умного" полицейского авто

"Технология биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure защищает конфиденциальную информацию, а три функциональных кнопки на передней части рычага переключения передач предназначены для управления аварийным световым сигналом и сиреной, повышая безопасность офицеров, которым больше не нужно отвлекаться от дороги для управления системой", – сообщили в компаниях.

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