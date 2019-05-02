Fujitsu и Kia разрабатывают "умное" полицейское авто

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Fujitsu и Kia разрабатывают "умное" полицейское авто
Fujitsu и Kia разрабатывают "умное" полицейское авто / YouTube

Компании Fujitsu Australia и Kia Motors Australia объединили усилия для создания прототипа "умного" полицейского автомобиля. Новинка разрабатывается на базе модели Kia Stinger, которую сейчас используют некоторые полицейские подразделения в Австралии.

Особенности. Как сообщает ZDNet, в прототипе уменьшено количество кабелей и систем по сравнению с транспортными средствами, которые сейчас использует полиция, так как большая часть функций по управлению перенесена в информационно-развлекательную систему автомобиля.

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Преимущества. Также в автомобиле установили дактилоскопический сканер на рычаге переключения передач, что позволит отказаться от сложной системы аутентификации полицейских.

Прототип панелі управління
Прототип панели управления "умного" полицейского авто

"Технология биометрической аутентификации Fujitsu PalmSecure защищает конфиденциальную информацию, а три функциональных кнопки на передней части рычага переключения передач предназначены для управления аварийным световым сигналом и сиреной, повышая безопасность офицеров, которым больше не нужно отвлекаться от дороги для управления системой", – сообщили в компаниях.

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Теги: Новости Техно Техно KIA Полиция Австралия Авто Искусственный интеллект
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