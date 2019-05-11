Фумигатор от Xiaomi для защиты от комаров: всю партию раскупили за 20 минут

Недавно Техно 24 сообщал, что компания Xiaomi выпустила свой новый фумигатор Mi Mijia Mosquito Repeller. Теперь новинка поступила в продажу и всю партию – 30 тысяч экземпляров – раскупили менее чем за 20 минут.

Как пишет Mydrivers, партию Mi Mijia Mosquito Repeller раскупили за 18 минут и 20 секунд.

Характеристики. Это второе поколение фумигатора. Новинка получила квадратную форму с закругленными краями – изящный дизайн.

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Поэтому он хорошо впишется в интерьер вашей квартиры или дома. Устройство работает с пластиной с действующим веществом на основе пиретроидов внутрь. Вентилятор обдувает пластину и распыляет вещество в воздухе. В комплект входят три устройства.

Mi Mijia Mosquito Repeller стал очень популярным

Один фумигатор может бороться с комарами на площади 28 квадратных метров, поэтому три штуки можно расставить в разных комнатах.

Почему он так популярен. Первая, и самая очевидная причина – скоро лето, поэтому проблемы с комарами как раз вовремя. Другая причина популярности устройства – цена. Комплект из трех штук в рознице стоит 20 долларов (540 гривен).

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