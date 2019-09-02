Топ-5 интересных свойств стиральной машины упрощают жизнь пользователю

Время, когда процесс стирки был очень рутинной и надоедливой делом, далеко позади. Современные стиральные машинки оснащены рядом инновационных решений, что значительно упрощают жизнь пользователю, гарантируя экономию времени, усилий и средств своего владельца.

Точная дозировка

Стиральные машины, которые поддерживают функцию i-Dos - первой в мире системы автоматической дозировки стирального порошка, способны значительно упростить жизнь своим владельцам.

Больше не надо вычитывать инструкции на стиральном средстве и искать информацию о ткани в интернете. Функция i-Dos с помощью сенсора исследует загруженное белье (тип ткани, объем загрузки, уровень загрязнения и т. д.).

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Автоматическая дозировка стирального порошка

После этого система автоматически определяет необходимое количество моющего средства для каждого цикла стирки. Система может измерять количество стирального средства с точностью до миллилитра.

Тишина

На этот фактор не часто обращают внимание при покупке стиральной машины. Однако, уже при использовании шум начинает надоедать. Владельцам приходится планировать свое расписание, включая в него стирку.

Двигатель нового поколения iQdrive – чрезвычайно мощный, и при этом работает очень тихо. Именно таким оснащены стиральные машины Siemens. Также этот двигатель долговечен и экономен, поэтому поможет экономить электроэнергию, не жертвуя результатом. Благодаря iQdrive стиралки работают очень быстро и практически бесшумно – можно параллельно заниматься другими делами и не отвлекаться.



Стирка не испортит вечеринку

Интеллектуальная стирка

Благодаря функции varioSpeed пользователи получают идеально выстиранное белье на 65% быстрее. Эта функция автоматически определяет, на чем можно сэкономить время. Благодаря интеллектуальным сенсорам прибор устанавливает объем загрузки и вид текстиля, адаптируя время цикла стирки согласно полученных данных.



Кроме этого, для более быстрого активирования эффекта стирального средства, на определенный промежуток времени применяется немного более высшая температура. Еще один фактор, который стоит учитывать - каждое пятно имеет свое происхождение и требует специфического подхода для его устранения. Для этого разработали технологию stainRemoval, которая эффективно удаляет до 16 видов действительно сложных пятен, как например загрязнение помидорами, травой или красным вином.

Супербыстрая стирка

Каждому знакома ситуация, когда планируешь надеть какую-то вещь, проверяешь ее в последний момент и обнаруживаешь пятно. С новейшими пралками Siemens планы отменять не придется, ведь они поддерживают функцию сверхбыстрого стирки - Супер 15. Эта функция запускает процесс стирки продолжительностью 15 минут.



Программа больше всего подходит для стирки небольшого количества одежды с незначительным загрязнением. При этом процесс стирки предусматривает все необходимые циклы – стирка, ополаскивание, отжим.

Свежесть без стирки

Действительно революционная технология, которая может освежить одежду и устранить неприятный запах без стирки получила название sensoFresh. Благодаря ей стиральные машины Siemens помогут освежить практически любой вид ткани, даже деликатные ткани.



Это стало возможным благодаря использованию активного кислорода и интеллектуальных сенсоров. Именно их работа устраняет неприятные запахи с одежды.



Быстро освежить одежду и убрать запах