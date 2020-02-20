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Функция Apple позволяет покупать вещи с дополненной реальностью

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Apple усовершенствовала функцию Quick Look / ipoint.kz

Компания Apple обновила свою функцию Quick Look. Она позволяет воспроизводить виртуальные объекты в 3D и AR. То есть пользователи могут не только просматривать товары в дополненной реальности, но и покупать их.

Как передает Techcrunch.com Apple запустила функцию Quick Look еще в 2018. Она создает 3D-модель предметов и предлагает просмотреть, как они будут выглядеть в дополненной реальности.

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Однако, сейчас ее усовершенствовали и добавили новую кнопку, которая позволяет сразу осуществить покупку.

Как она работает

Пользователю нужно выбрать продукт, который вы хотите купить, включить Quick Look и навести камеру смартфона на стол, полку или другую неподвижную поверхность.

Функція Apple дає змогу купувати речі з доповненою реальністю

Усовершенствованная функция Quick Look

После этого функция покажет, как будет выглядеть вещь, которую хотят приобрести.

Вскоре Apple планирует интегрировать в Quick Look поддержку звука. Сейчас функцией воспользовались некоторые онлайн-магазины: Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen и 1-800-Flowers.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Apple Искусственный интеллект
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