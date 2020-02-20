Функция Apple позволяет покупать вещи с дополненной реальностью

Компания Apple обновила свою функцию Quick Look. Она позволяет воспроизводить виртуальные объекты в 3D и AR. То есть пользователи могут не только просматривать товары в дополненной реальности, но и покупать их.

Как передает Techcrunch.com Apple запустила функцию Quick Look еще в 2018. Она создает 3D-модель предметов и предлагает просмотреть, как они будут выглядеть в дополненной реальности.

Интересно: Американские геймеры учат искусственный интеллект управлять роем военных роботов

Однако, сейчас ее усовершенствовали и добавили новую кнопку, которая позволяет сразу осуществить покупку.

Как она работает

Пользователю нужно выбрать продукт, который вы хотите купить, включить Quick Look и навести камеру смартфона на стол, полку или другую неподвижную поверхность.

Усовершенствованная функция Quick Look

После этого функция покажет, как будет выглядеть вещь, которую хотят приобрести.

Вскоре Apple планирует интегрировать в Quick Look поддержку звука. Сейчас функцией воспользовались некоторые онлайн-магазины: Home Depot, Wayfair, Bang & Olufsen и 1-800-Flowers.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно