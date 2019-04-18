Функция шокирует, – вице-президент Xiaomi о новом смартфоне под брендом Redmi

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Что известно о новом смартфоне под брендом Redmi
Что известно о новом смартфоне под брендом Redmi

Глава бренда Redmi и вице-президент Xiaomi Лу Вейбінг заинтриговал интересной информацией о будущей новинке, которая выйдет под брендом Redmi. Он заявил, что будущий смартфон получит суперфункцию.

Как он написал в китайской соцсети Weibo, флагманский смартфон, который будет работать на базе процессора Snapdragon 855, получит специальную суперфункцию, которая "шокирует всех". Это передает GizChina.

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"Команда Redmi тщательно протестировали специальную суперфункцию. Мне кажется, фанаты сойдут с ума после анонса смартфона", – написал Вейбінг.

Что это за функция. Как предполагают журналисты, Лу Вейбинг намекает на выдвижную фронтальную камеру, которая была замечена на фотографии, которую слили в сеть. Но эта технология далеко не уникальна, многие китайские бренды ее используют в своих смартфонах. Более того, Xiaomi тоже оснастила такой камерой свой смартфон Mi Mix 3.

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Xiaomi
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