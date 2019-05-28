Гаджет, который заменит кондиционер и обогреватель: интересные детали

Инженеры из Калифорнийского университета придумали необычный способ борьбы с зимним холодом и летней жарой.

Ученые создали переносной гаджет, который в зависимости от ситуации умеет нагревать или охлаждать кожу человека. Такой прибор можно встраивать прямо в одежду, а его использование значительно снижает потребление электроэнергии за счет минимизации работы кондиционеров и обогревателей.

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Устройство выглядит как повязка, которая крепится на плечо человека. Оно изготовлено с применением термоэлектрических сплавов, которые используют электричество для создания разницы температур и наоборот.



К сожалению, устройство не сможет полностью заменить кондиционер или обогреватель

Структура. Аккумулятор, плата и термоэлемент – все компоненты гибкие. Прибор способен нагревать или охлаждать кожу до выбранной пользователем температуры.

По словам Ренкуна Чена – ведущего разработчика, гаджет не заменит отопительные приборы и кондиционеры, но он существенно расширяет температурный диапазон, в пределах которого человек комфортно себя чувствует.

Переносной гаджет можно вшивать в одежду

При каких температурах работает прибор и сколько он способен выдержать на одном заряде – неизвестно.

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