Гаджеты для школы: сколько стоит собрать школьника

Сейчас кроме традиционного набора для школьника: рюкзака, тетрадей, форы и т.д., родители должны позаботиться и о девайсах, которые пригодятся ученику во время обучения. Техно 24 подобрал минимальный и стандартный набор гаджетов, которые будут нужны школьнику.

Минимальный набор гаджетов для школьников

Ноутбук. Мы выбрали недорогую модель HP 15-ra047ur (3QT61EA). Он имеет компактный дизайн, диагональ экрана составляет 15,6 дюйма. Процессор – 2-ядерный Intel Celeron N3060, чего вполне хватает для повседневной работы. Также здесь предусмотрено 500 ГБ памяти.

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Планшет. Модель Prestigio Grace 9.6 "3G 8GB, как можно догадаться из названия, его диагональ составляет 9,6 дюйма. Он имеет поддержку сети 3G. Здесь довольно толстые рамки, как для 2019 года, однако, для школьных дел этого должно быть достаточно.

Смартфон. Недорогой телефон Huawei Y5 2018 имеет приятный дизайн. Основная камера имеет всего один модуль на 8 Мп – красивые фото для соцсетей не получатся, но дозвониться до ребенка вы всегда сможете.



Минимальный набор гаджетов

Флешка. Мы выбрали одну из самых дешевых вариантов – Exceleram 8 GB P2 Series. Ее емкость – 8 ГБ, чего достаточно для хранения документации или книг.

Настольная лампа. Модель FunDesk L4 получила приятный дизайн и относительно доступную цену.

В общем, за все эти гаджеты родителям придется выложить 11 320 гривен.

Стандартный набор гаджетов для школьников

Ноутбук. В этот перечень мы добавили немного более мощную модель Asus X512UB-EJ067 Peacock. Здесь больший объем встроенной памяти – терабайт. Также внимание привлекает дизайн – значительно тоньшие рамки выглядят стильнее. Он очень тонкий и легкий – 1,7 килограмма.

Планшет. Также в стандартном наборе мы предлагаем обратить внимание на модель Lenovo Yoga Tablet 3 X50M 10.1 '' 16Gb LTE. Он немного больше и имеет специальную подставку для удобного чтения. Еще одним преимуществом является его батарея – до 18 часов автономной работы. В паре с планшетом идет стилус, что тоже может пригодиться ребенку.

Детские умные часы. В стандартный набор мы добавили еще один гаджет – смарт-часы ELARI KidPhone 2 Green с GPS. Они имеют специальные приложения для саморазвития ребенка. Также они имеют несколько функций для отслеживания физической активности. Но действительно важное их преимущество – GPS. Поэтому родители всегда могут контролировать, где их ребенок.



Стандартный набор гаджетов

Кроме того, смарт-часы имеют функцию аудиомониторинга – родители в любой момент могут проверить о чем говорят рядом с ребенком, насколько качественно проходят занятия и тому подобное.

Электронная книга. Кроме планшета, школьнику пригодится и электронная книга, например модель PocketBook 614 Basic 3 Black. Чтобы не загружать рюкзак тяжелыми книгами – их можно скачать на этот девайс.

На стандартный набор родителям придется потратить 26 875 гривен.

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