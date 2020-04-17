Gameloft раздает бесплатный набор из 30 классических игр для Android в честь юбилея студии
На карантине все средства борьбы со скукой хороши, особенно если они не требуют вылазок из дома. Одно из таких средств предложила компания Gameloft – та самая, которая долгое время правила на рынке мобильных игр. В честь 20-летия студия выпустила бесплатный сборник из 30 классических тайтлов для устройств под управлением Android.
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Что доступно в сборке
Новое издание получило название Gameloft Classics: 20 Years. В него вошли игры пяти жанров и категорий: головоломки, "стрелялки", "любовные", аркады-экшен, а также спорт и карты. В большинстве случаев разработчики добавили виртуальный интерфейс с D-pad и дополнительными кнопками, чтобы облегчить управление на сенсорных дисплеях.
Все игры собраны в одном приложении, которое можно скачать по этой ссылке.
Список доступных игр:
- Abracadaball;
- Alien Quarantine;
- Avalanche Snowboarding;
- Block Braker 2 Deluxe;
- Block Braker 3 Unlimited
- Brain Challenge 3;
- Bubble Bash 2;
- Cannon Rats;
- Date or Ditch 2;
- Detective Ridley and the mysterious enigma;
- Diamond Rush;
- Fashion Icon;
- Gangstar 2:
- Hero of Sparta;
- High School;
- K.O. Fighters;
- Miami Nights 2;
- Midnight Bowling 3;
- Midnight Pool;
- Modern Combat 2;
- Motocross;
- My life in New York;
- N.O.V.A.;
- Platinum Solitaire 3;
- Soul of Darkness;
- Texas Hold`em;
- Vampire Romance;
- Wild West Guns;
- Zombie infection;
- Zombiewood.
К слову, те, кого не привлекает ностальгический вечер мобильных игр, могут поспешить за бесплатными копиями Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и Close to the Sun в Epic Games Store, а также забрать Assassin's Creed II в Uplay. Владельцам PlayStation 4 стоит обратить внимание на Uncharted The Nathan Drake Collection и Journey – обе раздают бесплатно и навсегда.
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