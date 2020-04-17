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Gameloft раздает бесплатный набор из 30 классических игр для Android в честь юбилея студии

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Иллюстративное фото / Gameloft

На карантине все средства борьбы со скукой хороши, особенно если они не требуют вылазок из дома. Одно из таких средств предложила компания Gameloft – та самая, которая долгое время правила на рынке мобильных игр. В честь 20-летия студия выпустила бесплатный сборник из 30 классических тайтлов для устройств под управлением Android.

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Что доступно в сборке

Новое издание получило название Gameloft Classics: 20 Years. В него вошли игры пяти жанров и категорий: головоломки, "стрелялки", "любовные", аркады-экшен, а также спорт и карты. В большинстве случаев разработчики добавили виртуальный интерфейс с D-pad и дополнительными кнопками, чтобы облегчить управление на сенсорных дисплеях.

Все игры собраны в одном приложении, которое можно скачать по этой ссылке.

Список доступных игр:

  • Abracadaball;
  • Alien Quarantine;
  • Avalanche Snowboarding;
  • Block Braker 2 Deluxe;
  • Block Braker 3 Unlimited
  • Brain Challenge 3;
  • Bubble Bash 2;
  • Cannon Rats;
  • Date or Ditch 2;
  • Detective Ridley and the mysterious enigma;
  • Diamond Rush;
  • Fashion Icon;
  • Gangstar 2:
  • Hero of Sparta;
  • High School;
  • K.O. Fighters;
  • Miami Nights 2;
  • Midnight Bowling 3;
  • Midnight Pool;
  • Modern Combat 2;
  • Motocross;
  • My life in New York;
  • N.O.V.A.;
  • Platinum Solitaire 3;
  • Soul of Darkness;
  • Texas Hold`em;
  • Vampire Romance;
  • Wild West Guns;
  • Zombie infection;
  • Zombiewood.

К слову, те, кого не привлекает ностальгический вечер мобильных игр, могут поспешить за бесплатными копиями Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и Close to the Sun в Epic Games Store, а также забрать Assassin's Creed II в Uplay. Владельцам PlayStation 4 стоит обратить внимание на Uncharted The Nathan Drake Collection и Journey – обе раздают бесплатно и навсегда.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Игры
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