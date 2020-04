Gameloft раздает бесплатный набор из 30 классических игр для Android в честь юбилея студии

На карантине все средства борьбы со скукой хороши, особенно если они не требуют вылазок из дома. Одно из таких средств предложила компания Gameloft – та самая, которая долгое время правила на рынке мобильных игр. В честь 20-летия студия выпустила бесплатный сборник из 30 классических тайтлов для устройств под управлением Android.

Что доступно в сборке

Новое издание получило название Gameloft Classics: 20 Years. В него вошли игры пяти жанров и категорий: головоломки, "стрелялки", "любовные", аркады-экшен, а также спорт и карты. В большинстве случаев разработчики добавили виртуальный интерфейс с D-pad и дополнительными кнопками, чтобы облегчить управление на сенсорных дисплеях.

Все игры собраны в одном приложении, которое можно скачать по этой ссылке.

Список доступных игр:

Abracadaball;

Alien Quarantine;

Avalanche Snowboarding;

Block Braker 2 Deluxe;

Block Braker 3 Unlimited

Brain Challenge 3;

Bubble Bash 2;

Cannon Rats;

Date or Ditch 2;

Detective Ridley and the mysterious enigma;

Diamond Rush;

Fashion Icon;

Gangstar 2:

Hero of Sparta;

High School;

K.O. Fighters;

Miami Nights 2;

Midnight Bowling 3;

Midnight Pool;

Modern Combat 2;

Motocross;

My life in New York;

N.O.V.A.;

Platinum Solitaire 3;

Soul of Darkness;

Texas Hold`em;

Vampire Romance;

Wild West Guns;

Zombie infection;

Zombiewood.

К слову, те, кого не привлекает ностальгический вечер мобильных игр, могут поспешить за бесплатными копиями Sherlock Holmes: Crimes and Punishments и Close to the Sun в Epic Games Store, а также забрать Assassin's Creed II в Uplay. Владельцам PlayStation 4 стоит обратить внимание на Uncharted The Nathan Drake Collection и Journey – обе раздают бесплатно и навсегда.

