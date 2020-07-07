Несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса украинцы активно проводят отпуск на берегу моря. Популярный украинский мобильный оператор Vodafone проанализировал статистику активности туристов на приморских курортах Украины и определил, какие из них имеют наибольший спрос.

Как свидетельствуют данные Vodafone, пик туристической активности пришелся на выходные с 27 по 29 июня.

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Геоаналитика показывает, что количество туристов, посетивших Одессу в июне, вернулось на "докарантинный" уровень. При этом во время выходных в День Конституции туристов в Одессе было вдвое больше, чем в пиковые дни марта.

Больше всего туристов было из Киевской области, на втором месте – жители Одесской области, за ними следуют Херсонская, Запорожская и Днепропетровская области.

Другие популярные курорты

Vodafone зафиксировал увеличение интернет-трафика и количества 4G-пользователей на курортах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Оператор говори, что спрос на эти курорты вырос на 30% в сравнении с аналогичными выходными прошлого года.

Еще большую динамику показали приморские курортные города и поселки Азовского моря в Запорожской и Донецкой областях.

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Самыми популярными на восточном побережье стали Бердянск и Кирилловка – там зафиксировали самый большой объем интернет-трафика. Среднесуточный трафик здесь составил 20 ТБ и 13 ТБ соответственно, что на 37% и 55% больше по сравнению с прошлым годом.

Также эксперты определить рост популярности на новых направлениях: Белосарайская Коса (+ 177%), Ялта (+ 124%) и Урзуф (+ 101%). Они показали наибольший прирост трафика.