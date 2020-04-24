Где больше всего используют 4G-интернет в Украине – интересная инфографика

Самые активные пользователи 4G-интернета живут в небольших городах и селах. Среди рекордсменов (где один абонент использует в среднем наибольший объем трафика) села с населением в 100 – 1000 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевстар", передает itc.ua.

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Дело в том, что в небольших городах и селах отсутствует фиксированный интернет или стоимость его установки очень высокая.



Где украинцы больше всего используют 4G / Киевстар

Города и села рекордсмены

В целом в городах, которые возглавили рейтинг "Киевстар", 4G-интернетом используют в среднем в 2 раза меньше мегабайт мобильного интернета, чем в селах, которые являются лидерами.

При этом в 5 крупнейших городах Украины абоненты используют мобильный интернет чуть больше, чем в среднем по Украине – свыше 8000 МБ. В общем, эти абоненты используют почти 30% всего мобильного интернета в сети оператора.

Как рассказали в "Киевстар" теперь их услуги 4G связи доступны в более чем 11 тысячах населенных пунктов Украины, где проживает 79% населения страны.

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