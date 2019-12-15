Где IT-шникам искать первую работу: полезная инфографика

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Как попасть в IT без опыта / new-zealand-immigration.com

Если у вас нет опыта работы, то попасть в сферу IT довольно сложно. Но реально. Об этом говорят специалисты сервиса для поиска работы hh.ua | grc. Они подготовили инфографику, где новички могут найти работу.

Эти результаты собраны на основе данных за 2019 год. Чаще всего новичкам предлагают работу по профилю.

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Кого ищут

  • 18% вакансий, где не требуется предварительный опыт работы, – это разработчики программного обеспечения.
  • 15% из всех вакансий первой работы – служба поддержки.
  • 15% – это вакансии в отдел продаж.
  • 11% – административный отдел.

А вот на должности инженеров, системных администраторов, специалистов с CRM-систем, аналитиков – здесь значительно меньше предложений для людей без опыта – всего 4-6% вакансий для новичков.

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Как попасть в IT

Сколько готовы платить новичкам

  • 46% вакансий предлагают зарплату от 10 000 до 11 500 гривен. Это должности junior C ++ разработчиков, техподдержка и тому подобное.
  • В 31% предложений указана зарплата от 11 600 до 17 400 гривен. Это должности аналитиков CRM-систем, стажеры веб-разработки (PHP, JS), ассистенты аккаунт-менеджера и тому подобное.
  • При этом в 4% вакансий новичкам готовы платить от 29 100 до 50 000 гривен. Такая зарплата для разработчиков Python / Django, Angular / Frontend или сотрудников техподдержки с уверенными знаниями английского и китайского языка.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Новости Техно IT-бизнес Работа
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