Где IT-шникам искать первую работу: полезная инфографика

Если у вас нет опыта работы, то попасть в сферу IT довольно сложно. Но реально. Об этом говорят специалисты сервиса для поиска работы hh.ua | grc. Они подготовили инфографику, где новички могут найти работу.

Эти результаты собраны на основе данных за 2019 год. Чаще всего новичкам предлагают работу по профилю.

К теме: Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика

Кого ищут

18% вакансий, где не требуется предварительный опыт работы, – это разработчики программного обеспечения.

15% из всех вакансий первой работы – служба поддержки.

15% – это вакансии в отдел продаж.

11% – административный отдел.

А вот на должности инженеров, системных администраторов, специалистов с CRM-систем, аналитиков – здесь значительно меньше предложений для людей без опыта – всего 4-6% вакансий для новичков.



Как попасть в IT

Сколько готовы платить новичкам

46% вакансий предлагают зарплату от 10 000 до 11 500 гривен. Это должности junior C ++ разработчиков, техподдержка и тому подобное.

В 31% предложений указана зарплата от 11 600 до 17 400 гривен. Это должности аналитиков CRM-систем, стажеры веб-разработки (PHP, JS), ассистенты аккаунт-менеджера и тому подобное.

При этом в 4% вакансий новичкам готовы платить от 29 100 до 50 000 гривен. Такая зарплата для разработчиков Python / Django, Angular / Frontend или сотрудников техподдержки с уверенными знаниями английского и китайского языка.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.