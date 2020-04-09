Где украинцы чаще всего нарушают самоизоляцию: запустили карту

Министерство цифровой трансформации разработало карту, на которой можно увидеть несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы. Как известно, после возвращения в Украину люди должны побыть на самоизоляции на 14 дней.

Как разработали карту

Карту разработали в сотрудничестве с украинскими операторами. Они получают данные об абонентах, которые вернулись в Украину из-за рубежа.

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При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что эти данные от мобильных операторов не содержат персональной информации об абонентах.

Получают следующую информацию:

количество человек в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;

страны и канал возвращения;

количество, тех кто не придерживается карантина (более n% дней со дня возвращения)

суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.

Что означает карта

На основе проведенного анализа данных определили населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всего придерживались карантина.

Желтая отметка – 50-200 людей не придерживались карантина.



Красная – более 200.

При этом в крупных городах берут данные на площади 500 на 500 метров.

Где самоизоляцию нарушают чаще всего / Facebook Михаил Федоров

Как используют данные с карты

Это позволяет оценить уровень соблюдения карантина лицами с высоким риском быть носителями COVID-1.

На основе этого можно будет оптимизировать размещение ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения. А также планировать мероприятия по безопасности и защите здоровья.

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