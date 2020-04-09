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Где украинцы чаще всего нарушают самоизоляцию: запустили карту

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Нарушение самоизоляции показали на карте / unsplash.com

Министерство цифровой трансформации разработало карту, на которой можно увидеть несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы. Как известно, после возвращения в Украину люди должны побыть на самоизоляции на 14 дней.

Как разработали карту

Карту разработали в сотрудничестве с украинскими операторами. Они получают данные об абонентах, которые вернулись в Украину из-за рубежа.

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При этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что эти данные от мобильных операторов не содержат персональной информации об абонентах.

Получают следующую информацию:

  • количество человек в населенном пункте, которые вернулись из-за границы;
  • страны и канал возвращения;
  • количество, тех кто не придерживается карантина (более n% дней со дня возвращения)
  • суммарное количество других людей, с которыми контактировали нарушители.

Что означает карта

На основе проведенного анализа данных определили населенные пункты, в которых живут люди, которые вернулись из-за границы и меньше всего придерживались карантина.

  • Желтая отметка – 50-200 людей не придерживались карантина.
     
  • Красная – более 200.

При этом в крупных городах берут данные на площади 500 на 500 метров.

Где самоизоляцию нарушают чаще всего / Facebook Михаил Федоров

Как используют данные с карты

Это позволяет оценить уровень соблюдения карантина лицами с высоким риском быть носителями COVID-1.

На основе этого можно будет оптимизировать размещение ресурсов в тех регионах, где плохой уровень соблюдения. А также планировать мероприятия по безопасности и защите здоровья.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Интернет Министерство цифровой трансформации Михаил Федоров Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Новости Техно Техно
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