Gearbox Software официально анонсировала игру Borderlands 3: детали и трейлер

Студия Gearbox Software наконец анонсировала игру Borderlands 3. Ранее генеральный директор компании Рэнди Питчфорд открыто говорил о продолжении серии, однако геймеры не спешили радоваться и ждали официального заявления.

Как отмечает PCGamesN, пока о Borderlands 3 известно не так много, но некоторые сведения уже доступны.

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Что известно об игре? Так, фанатам Battle Royale в игре нечего ловить – авторы решительно обошли стороной модный жанр. Кроме того, Gearbox обещает "миллиард" различных видов оружия и возвращение известных персонажей.

Еще одну интересную деталь сообщил композитор Йеспер Кюд, который трудился над Assassin's Creed II, Freedom Fighters, серией Hitman и массой других игр – музыкант признался, что примет участие в работе над новинкой.

Трейлер игры Borderlands 3 – смотрите видео

Остальные подробности придется немного подождать: коллектив Gearbox пообещал внести больше ясности 3 апреля. Пока же геймеры гадают о том, когда и где дебютирует боевик, и не на шутку опасаются того, что он может стать очередным эксклюзивом Epic Games Store.

Другие новости. Впрочем, анонс Borderlands 3 – не единственное, чем порадовали публику. Во время презентации было объявлено, что ремастер оригинальной Borderlands выйдет на PlayStation 4, PC и Xbox One.

Трейлер игры Trover Saves the Universe – смотрите видео

Также была анонсирована Bulletstorm: Duke of Switch Edition для Nintendo Switch, показан трейлер Trover Saves the Universe от создателей сериала "Рик и Морти" и многое другое – все видео можно найти на официальном канале компании.

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