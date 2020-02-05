NVIDIA запустила сервис GeForce Now для всех пользователей: детали

Компания NVIDIA запустила стриминговый сервис GeForce Now еще осенью 2019 года, однако на тот момент он был доступен ограниченному кругу пользователей. Теперь же серверы платформы открыли для пользователей по всему миру, вместе с тем снизив цену на подписку.

Стоимость подписки

К теме: Steam установила новый рекорд по количеству пользователей онлайн

На фоне растущей конкуренции "зеленые" пересмотрели свою ценовую политику, снизив стоимость ежемесячной подписки до 5 долларов (при оплате за год).

Кроме того, пользоваться сервисом можно и на бесплатной основе, пусть и с некоторыми ограничениями: продолжительность игровой сессии до одного часа и отсутствие технологий NVIDIA RTX.



Тарифные планы GeForce Now

Преимущества сервиса

GeForce Now допускает трансляцию игрового процесса в режиме 1080p @ 60fps на устройствах под управлением Windows, macOS и Android. Главное требование – наличие скоростного подключения к интернету.

Также желательно находиться как можно ближе к серверам GeForce Now. Их работу обеспечивает как сама NVIDIA (девять дата-центров в Северной Америке и шесть в Европе), так и ее региональные партнеры.

Игры в сервисе

Игры приобретаются отдельно. В GeForce Now поддерживается более тысячи проектов из самых популярных цифровых магазинов, включая Steam, Epic Games Store, Uplay и Battle.net. Больше подробностей о сервис есть на официальном сайте NVIDIA.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно